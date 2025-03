Adrenalina virtuale, sfide mozzafiato, tecnologia all’avanguardia sulle due ruote. Il nuovo capitolo della serie MotoGP 25 si prepara a fare il suo ingresso trionfale nel mondo dei videogiochi racing il prossimo 30 aprile 2025.

Sviluppato da Milestone, il videogioco ufficiale MotoGP si presenta come una vera rivoluzione nel panorama delle corse motociclistiche. Disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco – dalle console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S fino al PC – il titolo ridefinisce gli standard del genere grazie all’implementazione dell’innovativo Unreal Engine 5.

L’esperienza di guida è stata completamente ripensata per soddisfare sia i veterani che i neofiti delle due ruote virtuali. Il nuovo sistema di fisica arcade offre un perfetto equilibrio tra accessibilità e realismo, mentre le Sessioni di Allenamento permettono ai giocatori di affinare le proprie abilità in discipline come il Supermotard e il Flat Track.

Tra le novità spiccano i circuiti iconici: il ritorno dello storico tracciato di Brno e la new entry del Balaton Park ungherese. Inoltre, il sofisticato Sistema di Sviluppo delle Moto consente di evolvere il proprio mezzo durante la stagione, adattandolo alle preferenze personali.

La personalizzazione moto raggiunge nuove vette grazie a editor avanzati per creare caschi, dorsali e celebrazioni uniche sul podio. Il Modo Carriera si arricchisce con l’introduzione del Mercato Piloti e del sistema di steward FIM MotoGP, offrendo un’esperienza ancora più immersiva e realistica.

Il comparto modalità multiplayer segna un passo avanti significativo con l’introduzione del cross-platform, eliminando le barriere tra le diverse piattaforme di gioco. Inoltre, non manca la possibilità di sfide locali con schermo condiviso, mantenendo vivo lo spirito della competizione faccia a faccia.

Con questa nuova iterazione, la serie MotoGP si conferma il punto di riferimento per gli appassionati delle competizioni motociclistiche virtuali, combinando innovazione tecnologica e fedeltà alle dinamiche del motorsport reale.