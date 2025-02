Il fascino senza tempo delle due ruote incontra la solidarietà in un progetto unico firmato Yamaha. La casa giapponese ha presentato l’ultima creazione della serie Yard Built: una straordinaria Yamaha XSR900, trasformata in un’opera d’arte su due ruote che rende omaggio alla leggendaria TECH21 FZR750 di Kenny Roberts. Questo capolavoro è destinato a sostenere una nobile causa benefica.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Strange Industries e CROIG, ha dato vita alla XSR900 SV2. Questa special non si limita a celebrare le glorie del passato motociclistico, ma si proietta verso il futuro con un obiettivo solidale: supportare l’organizzazione Waves For Water nel fornire acqua potabile alle comunità in difficoltà.

Il DNA sportivo della moto trae ispirazione dalla mitica TECH21 FZR750, che fece la storia durante la Suzuka 8 Hours del 1985. In quell’occasione, Kenny Roberts conquistò la pole position con un tempo record di 2:19.956, segnando una pietra miliare nel motorsport.

La trasformazione della Yamaha XSR900 porta la firma di Strange Industries, che ha utilizzato tecnologie all’avanguardia come la stampa 3D e materiali eco-sostenibili. Tra i componenti di prestigio spiccano il materiale innovativo AmpliTex by bComp, le performanti ruote Rotobox RBX2 e le sospensioni di alta gamma Öhlins. La livrea, ideata dall’artista Ryan Quickfall, unisce omaggi al passato a un’estetica contemporanea.

L’iniziativa rientra nel programma Yard Built For Good, concepito da David Chang di CROIG. La moto sarà assegnata tramite una lotteria benefica, accessibile con una donazione minima di 10 dollari. L’obiettivo è superare il record di raccolta fondi di 24.000 dollari, stabilito nel 2019 con un progetto simile.

Questa creazione rappresenta la perfetta sintesi tra eredità e innovazione, offrendo agli appassionati non solo la possibilità di possedere un pezzo unico della storia Yamaha, ma anche di contribuire a una causa umanitaria di grande valore.