Da 645 euro per un’opera d’arte da indossare in moto: è questo il prezzo del nuovo Shoei X-Fifteen Márquez Motegi5, l’ultima creazione che debutterà nel 2025, fondendo tecnologia avanzata e cultura giapponese in un casco da competizione.

Disponibile da maggio a settembre 2025, questo casco edizione limitata rende omaggio alla celebre “Grande onda di Kanagawa" di Hokusai, reinterpretando la livrea utilizzata da Marc Márquez durante il GP del Giappone 2024. La grafica, applicata simmetricamente su entrambi i lati, trasforma questo modello in un’autentica opera d’arte su due ruote.

L’X-Fifteen si distingue per innovazioni tecniche all’avanguardia. L’aerodinamica è stata completamente riprogettata, riducendo del 6,1% la resistenza frontale e del 1,6% la tendenza al sollevamento. Il sistema di ventilazione è stato potenziato con un condotto 1,5 volte più profondo, mentre il comfort è garantito da imbottiture personalizzabili di nuova concezione.

La sicurezza è al top grazie alla visiera CWR-F2R, dotata di sistema antiappannamento e blocco centrale. Il casco rispetta gli standard MFJ ed è certificato FIM, confermandosi come scelta ideale per i piloti più esigenti.

Disponibile in taglie dalla XS alla XXL, questo gioiello tecnologico sarà acquistabile a 101.000 yen (circa 645 euro) attraverso i canali ufficiali Shoei. La produzione limitata e il periodo di vendita circoscritto rendono questo casco un oggetto da collezione, perfetto per gli appassionati che cercano il perfetto equilibrio tra prestazioni e design giapponese.