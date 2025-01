KTM continua a stupire il mondo delle due ruote con il debutto delle nuove 125 Enduro R e 390 Enduro R, versioni evolute delle motard 125 R e 390 R già svelate a Eicma 2024. Questi modelli, pensati per combinare prestazioni e versatilità, arriveranno nei concessionari ufficiali a partire da marzo 2025.

Delle pure KTM

Non si tratta di semplici adattamenti di motard: KTM ha progettato un telaio Gen 3 dedicato all’enduro, caratterizzato da un angolo più chiuso di 63,1°, rispetto ai 66° delle naked Duke, per garantire maggiore agilità sui terreni più difficili. Il telaietto posteriore imbullonato, ispirato alle moto specialistiche, rende più agevoli le riparazioni in caso di caduta, un dettaglio fondamentale per gli appassionati di offroad.

Tra le caratteristiche principali spiccano le ruote tassellate da 21 e 18 pollici e un serbatoio in metallo da 9 litri, ottimizzato per migliorare la guida in piedi. Le sospensioni WP APEX, con forcelle da 43 mm e un’escursione di 230 mm, sono completamente regolabili, offrendo un mix perfetto di comfort e controllo sia per la 125 che per la 390. Entrambi i modelli montano pneumatici Metzeler Karoo 4, ideali per affrontare ogni tipo di terreno.

Sotto il profilo motoristico, entrambe le moto rispettano le normative Euro5+ grazie ai motori LC4c. La 390 Enduro R è equipaggiata con un motore bialbero da 399 cc, dotato di una corsa estesa a 64 mm, mentre la 125 Enduro R utilizza un monoalbero più leggero. Entrambi i modelli vantano ride-by-wire, frizione antisaltellamento PASC e un innovativo sistema di scarico che elimina il silenziatore, riducendo il peso di 2 kg.

Tanta tecnologia

La tecnologia rappresenta un altro punto di forza. Il display TFT da 4,2 pollici, con rivestimento polarizzante, integra connettività Bluetooth e una porta USB-C, offrendo funzionalità come navigazione turn-by-turn e gestione delle chiamate. Le modalità di guida Street e Offroad, insieme al traction control (MTC) disattivabile, garantiscono un’esperienza di guida personalizzabile. L’ABS Bosch 10.3MB, configurabile in tre modalità (Road Cornering, Offroad e Off), mantiene le impostazioni anche dopo lo spegnimento della moto, una caratteristica molto apprezzata dai piloti esperti.

Con prezzi altamente competitivi, 5730 euro per la 125 Enduro R e 6780 euro per la 390 Enduro R, KTM punta a soddisfare sia i neofiti che i veterani del mondo delle moto enduro. Questi nuovi modelli rappresentano una perfetta sintesi di innovazione, performance e praticità, confermando il marchio austriaco come leader indiscusso nel settore.