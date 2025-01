Il mercato moto Germania nel 2024 si distingue per una crescita significativa, con un aumento delle immatricolazioni del 21,5% e un totale di 152.704 unità vendute per le moto oltre i 125 cc. Tra i marchi, spicca BMW, che si conferma leader indiscusso con 28.581 immatricolazioni. Seguono Honda con 21.431 unità e KTM, che registra 15.559 moto vendute.

BMW è il marchio più venduto in Germania nel 2024

Tra i modelli più apprezzati, la BMW R 1300 GS domina il mercato con 7.174 unità immatricolate, seguita dalla Kawasaki Z900 (4.126) e dalla Honda Hornet 750 (2.935). Tuttavia, modelli come la Yamaha Tracer 9 e la Ducati Multistrada V4, che riscuotono grande successo in Italia, faticano a conquistare il pubblico tedesco. Da segnalare l’assenza totale di brand cinesi nella top 50, un dato in controtendenza rispetto al mercato italiano, dove marchi come Voge e CFMoto stanno guadagnando terreno.

Vespa brilla fra gli scooter

Nel segmento scooter 2024, il mercato tedesco appare più contenuto rispetto a quello italiano, con circa 54.000 unità vendute. Anche in questa categoria emerge un chiaro vincitore: la Vespa GTS 300, che con 7.385 immatricolazioni stacca nettamente concorrenti come il Honda Forza 350 (997 unità) e l’ADV 350 (967). Tra gli scooter 125 cc, i modelli Vespa GTS 125 Super e Primavera 125 si piazzano ai vertici, rispettivamente con 5.657 e 3.942 unità vendute.

Questi dati mettono in luce come il mercato tedesco abbia gusti e dinamiche differenti rispetto a quello italiano. Se in Italia le moto cinesi e i modelli sport-tourer sono in forte ascesa, in Germania prevale una netta preferenza per marchi consolidati e modelli iconici. La Vespa, con il suo stile senza tempo, si conferma un simbolo di eleganza e tradizione anche al di fuori dei confini italiani.