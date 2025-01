Al Motor Bike Expo 2025 di Verona, BMW ha presentato una versione aggiornata della celebre gamma R 18, una delle serie di moto custom più iconiche del marchio tedesco. L’evento ha messo in luce miglioramenti sia tecnici che estetici, progettati per rafforzare ulteriormente il fascino di questa linea di cruiser.

BMW, la gamma R18 è conforme alla normativa Euro5+

La gamma R 18 è ora conforme alle normative Euro5+, grazie a ottimizzazioni del motore che mantengono la potenza di 91 CV, ma incrementano la coppia massima a 163 Nm a 3.000 giri. Questo aggiornamento assicura una guida più fluida e potente, confermando il Big Boxer come uno dei propulsori più apprezzati nel segmento delle grandi custom.

Il modello BMW R 18 standard si distingue per una serie di novità significative: nuovi parafanghi, un cerchio posteriore da 18 pollici a sette razze e una forcella priva di guarnizioni sugli steli. Altri miglioramenti includono nuovi silenziatori, una sella più imbottita per un maggiore comfort e un monoammortizzatore ricalibrato. Inoltre, sono stati introdotti dettagli tecnologici come luce DRL, presa USB-C e nuove combinazioni cromatiche.

Vale anche per la Classic

Anche la variante BMW R 18 Classic beneficia di molti di questi aggiornamenti, mentre le versioni Roctane e Transcontinental si concentrano su nuove grafiche e dettagli estetici. Per tutta la gamma, è disponibile una gamma di accessori ampliata, che consente una maggiore personalizzazione.

Introdotta nel 2020, la gamma R 18 continua a rappresentare un punto di riferimento nel segmento delle moto custom, grazie al suo design senza tempo e alle soluzioni tecniche distintive. Con questi aggiornamenti, BMW punta a consolidare il successo della serie, offrendo ai motociclisti un’esperienza di guida ancora più appagante. Ed è noto che guidare una BMW su due ruote può togliere soddisfazioni enormi e stampare un sorriso a cento denti sul volto di qualunque centauro. Queste novità sicuramente amplieranno i consensi.