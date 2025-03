“Passione, tecnologia e un pizzico di Hollywood”. È così che si potrebbe descrivere la scena memorabile alla Daytona Bike Week, dove l’attore Keanu Reeves ha avuto l’occasione di testare la nuova ed esclusiva Harley-Davidson CVO Road Glide RR, una moto straordinaria dal prezzo di 110.000 dollari.

Questa creazione rappresenta l’apice dell’ingegneria motociclistica americana, con una produzione limitata a soli 131 esemplari. La CVO Road Glide RR si distingue per la sua carrozzeria realizzata interamente in fibra di carbonio, caratterizzata da una combinazione cromatica di bianco, nero e il celebre Racing Orange, lo stesso colore delle moto ufficiali da competizione.

Sotto questa livrea esclusiva pulsa un motore Screamin’ Eagle 131 da 2153cc, capace di sviluppare 153 cavalli e una coppia di 233,37 Nm. Lo scarico in titanio, firmato Akrapovic, non solo migliora le prestazioni, ma regala anche una sonorità inconfondibile, esaltando ogni momento in sella.

La parte ciclistica è altrettanto sorprendente, con componenti di altissima qualità come il forcellone in alluminio lavorato al CNC, sospensioni regolabili Öhlins da 43 mm e un impianto frenante Brembo GP4-RX con pinze monoblocco in nichel e dischi da 320 mm, tipici delle moto da corsa Superbike. Nonostante il DNA sportivo, questa moto non rinuncia al comfort, integrando un impianto audio Rockford Fosgate Stage III da 500 watt e un touchscreen da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay.

Non sorprende che Keanu Reeves, fondatore nel 2011 della Arch Motorcycle, azienda specializzata in moto di lusso in serie limitata, abbia mostrato interesse per questo modello. La sua presenza alla Daytona Bike Week conferma il suo ruolo di appassionato e imprenditore nel mondo delle due ruote.

La CVO Road Glide RR incarna perfettamente la nuova direzione intrapresa da Harley-Davidson: un equilibrio tra la tradizione che ha reso il marchio leggendario e l’innovazione ispirata alle competizioni King of Baggers. Questa serie ha rivoluzionato il concetto di moto da corsa basate su cruiser, dimostrando che anche le imponenti “baggers” americane possono brillare in pista.

Destinata a collezionisti esigenti e appassionati con un portafoglio generoso, questa edizione limitata non è solo un mezzo di trasporto, ma una vera dichiarazione d’intenti del marchio di Milwaukee, deciso a esplorare nuovi orizzonti nel panorama motociclistico mondiale senza mai dimenticare le proprie radici.