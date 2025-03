Potenza straordinaria, ingegno artigianale e una cilindrata di 883cc racchiusi in una motocicletta che sfida ogni convenzione. Allen Millyard, maestro delle custom bike, ha trasformato due Kawasaki KH500 in un’unica moto a cinque cilindri che rappresenta il vertice dell’ingegneria motociclistica personalizzata.

La creazione risale al 2005, quando Millyard decise di reinventare la già leggendaria Kawasaki KH500, evoluzione della temibile H1 Mach III soprannominata “Widowmaker” (creatrice di vedove) per il suo comportamento selvaggio. Sebbene spesso indicata come 850/5, il proprietario Pip Davidson conferma che la cilindrata effettiva della Kawasaki KH5oo è di 883cc.

Il processo costruttivo rivela la straordinaria maestria di Millyard. I carter del motore sono stati tagliati e riassemblati per accogliere cinque cilindri: uno centrale, due sinistri e due destri. L’albero motore è stato completamente ricostruito con un ordine di accensione studiato nei minimi dettagli (1-5-2-4-3), mentre il sistema di lubrificazione integra due pompe olio originariamente destinate a motori a tre cilindri. Le camere di espansione in acciaio, cinque in totale, sono state saldate manualmente e successivamente cromate, testimoniando l’approccio artigianale di questo progetto.

Le prestazioni

Le prestazioni della Kawasaki 5 cilindri sono impressionanti: eroga 109 cavalli alla ruota, più del doppio rispetto ai 52 cavalli del modello di partenza. Per gestire questa potenza, anche il telaio e le sospensioni hanno subito significativi miglioramenti, con l’aggiunta di freni a doppio disco all’anteriore per garantire un arresto efficace.

Nonostante le modifiche radicali, la KH5 mantiene un’estetica classica grazie alla verniciatura realizzata da uno specialista di auto d’epoca, al telaio verniciato a polvere e alle finiture cromate. Non si tratta di un semplice oggetto da esposizione: Davidson utilizza regolarmente la moto, partecipando a eventi come il Malle Mile e affrontando percorsi di oltre 100 miglia.

La 883cc moto custom è una delle sole tre moto simili esistenti al mondo. Con questa creazione, Allen Millyard ha elevato l’arte della personalizzazione motociclistica a nuovi livelli, combinando potenza, bellezza e unicità in un capolavoro su due ruote che ha segnato indelebilmente la storia delle custom bike.