Indian Motorcycle, la celebre casa motociclistica americana, lancia la campagna “Ride an Icon”, pensata per rendere le sue moto iconiche più accessibili grazie a finanziamenti moto agevolati e vantaggi esclusivi. Con rate a partire da soli 170 euro mensili, l’iniziativa si presenta come un’opportunità imperdibile per gli appassionati delle due ruote.

Promossa da Indian Motorcycle UK, la campagna offre condizioni particolarmente vantaggiose su tutta la gamma Indian Scout, inclusi i modelli 1133cc del 2024 e le nuovissime versioni 1250cc del 2025. I piani di finanziamento prevedono un tasso d’interesse del 5,9% tramite PCP (Personal Contract Purchase) per le moto 2024, mentre per i modelli 2025 il tasso sale leggermente al 7,9%.

La promozione copre ben nove differenti versioni, dalla classica Indian Scout alla più sportiva 101 Indian Scout, progettate per soddisfare le esigenze di ogni motociclista, che si tratti di turismo a lungo raggio o di utilizzo quotidiano in città.

Il pacchetto promozionale include inoltre importanti benefit aggiuntivi per i clienti:

Assistenza stradale RAC gratuita per 12 mesi

Un esclusivo pacchetto di benvenuto

Iscrizione permanente alla comunità Indian Motorcycle Riders, con accesso a eventi dedicati e tour organizzati

Questa strategia commerciale potrebbe segnare un punto di svolta nel mercato delle moto premium, spingendo anche competitor come Harley-Davidson e Triumph a proporre iniziative simili per attrarre nuovi clienti.

L’offerta è valida per le immatricolazioni effettuate tra aprile e giugno 2025 e include modelli come la Indian Scout 1133cc 2024 in Maroon Metallic e la Scout Bobber 1250cc 2025 in Black Metallic. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale Indian Motorcycle UK.