Caberg, rinomata azienda bergamasca specializzata nella produzione di caschi per motociclisti, svela il suo nuovo modello di punta: il Drift Evo II. Questo innovativo casco integrale in fibra di vetro, conforme alla normativa ECE 22.06, è stato progettato per offrire un mix ideale di sicurezza, comfort e design all’avanguardia.

Caberg Drift Evo II, le caratteristiche

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie del Drift Evo II è il sistema elettronico Caberg SOS Medical ID. Questo dispositivo permette di memorizzare informazioni personali, mediche e contatti di emergenza, accessibili tramite tecnologia NFC semplicemente avvicinando uno smartphone al casco. Inoltre, il sistema è in grado di inviare la posizione esatta del luogo dell’incidente tramite SMS ai contatti preimpostati, rendendolo un alleato fondamentale in situazioni critiche.

Il design moderno e sportivo del Drift Evo II si adatta ai gusti di ogni motociclista. Tra le varianti grafiche spiccano le versioni Crok, Jarama e la versione dedicata alle motocicliste, Horizon Fucsia. Per chi preferisce uno stile più essenziale, sono disponibili le colorazioni monocolore come il Nero Opaco e il Bianco.

Per garantire una visibilità impeccabile, il casco è dotato di una visiera esterna antigraffio e di una lente antiappannamento Pinlock Max Vision. Il nuovo sistema di sgancio rapido facilita la sostituzione e la pulizia della visiera, mentre il meccanismo basculante ne assicura un’aderenza perfetta alla calotta. Un ulteriore dettaglio di sicurezza è il sistema di blocco centrale, che previene aperture accidentali a velocità elevate.

Il comfort del nuovo casco

Il comfort è un altro punto di forza del Drift Evo II. Gli interni, realizzati con tessuti anallergici e traspiranti, sono completamente sfoderabili e lavabili. Il sistema di aerazione avanzato, con prese d’aria strategicamente posizionate sul mento e sulla calotta, è completato da estrattori posteriori per un flusso d’aria ottimale. Inoltre, il casco è predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che consente di ascoltare musica, comunicare con il passeggero o con il compagno di viaggio e connettersi a un sistema GPS.

Con un prezzo indicativo di 309,99 € per le versioni monocolore e 349,99 € per le grafiche, il Drift Evo II si conferma una scelta eccellente per i motociclisti che cercano un prodotto all’avanguardia. La combinazione di tecnologia avanzata, sicurezza e stile consolida la posizione di Caberg come leader nel settore.