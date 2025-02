Protezione avanzata e comfort estremo per gli amanti delle due ruote. È questo il binomio vincente del nuovo casco BELL MX-9 ADV MIPS, l’ultima frontiera della sicurezza motociclistica che integra tecnologie all’avanguardia per affrontare ogni tipo di percorso.

La vera rivoluzione si cela nel cuore tecnologico di questo casco moto, dotato del sistema tecnologia MIPS (Multi-Directional Impact Protection System), una soluzione innovativa che minimizza il rischio di traumi cerebrali in caso di impatti angolati. La certificazione CE ECE 22-06 conferma l’aderenza ai più rigorosi standard di sicurezza europei.

Il comfort non è da meno: il sistema Velocity Flow Ventilation garantisce una ventilazione ottimale, mentre la fodera Ionic+, oltre ad essere rimovibile e lavabile, vanta proprietà antimicrobiche che mantengono il casco fresco e igienizzato. La visiera, dotata del trattamento Nutrafog II, offre una visione cristallina in ogni condizione atmosferica, resistendo a graffi e raggi UV.

La struttura termoplastica rappresenta un perfetto equilibrio tra durabilità e leggerezza, mentre la disponibilità di tre diverse calotte assicura una vestibilità ottimale per tutte le taglie, dalla XS (53-54 cm) alla XXL (63-64 cm).

Il design modulare e versatile rende questo casco adatto sia all’uso urbano che all’avventura fuoristrada, con caratteristiche che soddisfano le esigenze dei sicurezza motociclisti. La regolazione della visiera in due posizioni e le prese d’aria integrate completano un prodotto che non lascia nulla al caso.

Per chi cerca il massimo della sicurezza senza rinunciare al comfort, il casco BELL MX-9 ADV MIPS rappresenta una scelta che combina innovazione tecnologica e praticità d’uso, confermandosi come un investimento prezioso per la protezione su due ruote.