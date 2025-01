Gli scooter 125 a ruota alta rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un mezzo pratico, stabile e dal costo contenuto per muoversi agilmente in città. Perfetti per affrontare traffico, pavé e buche, questi modelli si distinguono per caratteristiche tecniche interessanti e un design accattivante, con prezzi accessibili sotto i 3.000 euro.

Scooter 125, non mancano le opzioni

Tra le opzioni più convenienti troviamo il Kymco Agility 125 R16, noto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un peso di 131 kg, una sella alta 78 cm e un motore da 10,2 CV raffreddato ad aria, garantisce consumi di 42 km/litro. Dotato di un serbatoio da 7 litri e di un bauletto da 33 litri incluso, è proposto a soli 2.290 euro.

Più raffinato è il Kymco People One 125, che punta su un design elegante e pneumatici con misure 16”-14”. Il motore da 9,3 CV assicura consumi di 42 km/litro, mentre il serbatoio da 6 litri garantisce una buona autonomia. Incluso nel prezzo di 2.790 euro troviamo il parabrezza alto e il bauletto da 33 litri.

Tra gli economici scooter, il Peugeot Tweet 125 si distingue per le sue prestazioni e praticità. Equipaggiato con un motore da 11,4 CV, offre consumi di 41,6 km/litro e una velocità massima di 99 km/h. Con ruote da 16” e un peso di soli 120 kg, è agile e maneggevole, con un prezzo a partire da 2.999 euro.

Altri 125 da assalto urbano

Il Piaggio Liberty 125, una delle proposte italiane più apprezzate, monta un motore i-get da 11 CV e consuma 40 km/litro. Grazie all’ABS anteriore e alle ruote 16”-14”, garantisce sicurezza e stabilità. Con un’altezza sella di 79 cm, è accessibile a tutti e ha un prezzo di 2.999 euro.

Dal segmento taiwanese arriva il Sym Symphony 125, un modello essenziale con un motore da 11,4 CV, ruote da 16” e un serbatoio da 5,4 litri. Proposto a 2.499 euro, include anche un pratico bauletto. La versione Sym Symphony 125 ST, invece, offre un motore raffreddato a liquido da 12,6 CV, fari a LED e ABS, con un serbatoio più capiente da 7 litri. Il prezzo per questa versione è di 2.999 euro.

Infine, il Honda SH Mode 125 rappresenta un’opzione premium, grazie al motore eSP+ da 11,8 CV, consumi di 50 km/litro e il sistema Start&Stop. Con un peso di soli 118 kg e una sella alta 76,5 cm, è particolarmente adatto a chi cerca un mezzo leggero e tecnologicamente avanzato. Il prezzo è di **3.090 euro**.

Questi scooter 125 dimostrano come sia possibile combinare qualità, innovazione e prezzi competitivi, rispondendo alle esigenze di chi desidera un mezzo affidabile e pratico per la mobilità urbana.