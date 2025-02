La tradizione tedesca incontra l’innovazione estrema: 65 CV di potenza, 97 Nm di coppia e 185 kg di peso per una BMW R100GS che rinasce in chiave enduro grazie all’expertise di SWT Sports.

La storica BMW R100GS si trasforma in una moderna interpretazione dell’enduro attraverso il progetto EnduroBoxer, una rivoluzione nel mondo del restomod. Questo ambizioso lavoro combina l’eredità del marchio bavarese con tecnologie d’avanguardia per l’off-road, portando una nuova vita a un’icona motociclistica.

Il cuore della trasformazione risiede nel telaio, completamente riprogettato per ospitare un sistema di sospensioni di ultima generazione. La forcella WP AER regolabile ad aria e l’ammortizzatore Tractive garantiscono prestazioni eccezionali su ogni terreno, mentre il braccio oscillante Paralever, ereditato dalla R1100GS, assicura una stabilità senza compromessi.

L’iconico motore boxer è stato ottimizzato per offrire prestazioni equilibrate, ideali per l’utilizzo in fuoristrada. Lo scarico SR Racing non solo migliora il sound, ma contribuisce anche a ridurre il peso complessivo della moto.

Il design è un perfetto mix tra tradizione e modernità: elementi classici come il serbatoio della R80G/S si fondono con componenti contemporanei derivati dalla Beta 300 RR, creando un’estetica che omaggia la storia del marchio senza rinunciare a un look attuale.

Commissionata da un appassionato di enduro, questa special, identificata come SWT no. 106, rappresenta l’evoluzione della specie. Nonostante il peso non trascurabile, la moto si distingue per la sua maneggevolezza e stabilità, grazie al baricentro ribassato tipico del motore boxer.

Omologata per l’uso stradale ma con un’anima decisamente off-road, la EnduroBoxer incarna la perfetta sintesi tra capacità fuoristradistiche e DNA BMW. Dimostra come sia possibile reinventare un’icona senza tradirne l’essenza, rendendola una protagonista assoluta del panorama motociclistico contemporaneo.