Un autentico capolavoro su due ruote torna sotto i riflettori: la Travertson V-REX, una moto dal design avveniristico e dal cuore pulsante Harley-Davidson, è ora disponibile sul mercato. Con un prezzo originario di 25.000 dollari, questo modello del 2012, in condizioni quasi perfette, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati e i collezionisti. Attualmente in vendita a Henderson, Nevada, questa moto futuristica è offerta a meno della metà del costo originale, rendendola un affare per i più determinati.

Christian Travert, il geniale designer dietro questa creazione, è noto per il suo lavoro sulla MTT Jet 420RR. La sua ispirazione per la V-REX deriva da un’illustrazione fantascientifica dell’artista australiano Tim Cameron, trasformata in realtà e presentata come “Dream Bike" alla Settimana della Moto di Daytona nel 2007. La moto colpisce non solo per il suo design, ma anche per le dimensioni imponenti: lunga 2,7 metri e con un peso superiore ai 300 kg, si impone come una presenza dominante su strada.

La seconda generazione della V-REX, a cui appartiene l’esemplare in vendita, ha introdotto alcune modifiche per accogliere un passeggero, senza alterare le caratteristiche distintive che la rendono unica. Al centro di questa bestia meccanica troviamo il rinomato motore Harley-Davidson V-Rod, un V-Twin a 60° sviluppato in collaborazione con Porsche. Questo propulsore raffreddato a liquido è in grado di erogare 115 cavalli e 100 Nm di coppia massima, offrendo prestazioni all’altezza del suo aspetto futuristico.

Ciò che rende questo esemplare ancora più speciale è il suo legame con il mondo del cinema. La moto, infatti, ha calcato il set del quarto capitolo della saga di Fast & Furious, aggiungendo un tocco di celebrità al suo già impressionante pedigree. Questo dettaglio non fa che aumentare il suo valore per i collezionisti e gli appassionati di cinema.

Guidare una V-REX non è un’esperienza per tutti. Le sue proporzioni imponenti e le sue caratteristiche uniche la rendono una sfida anche per i motociclisti più esperti. Tuttavia, è proprio questa esclusività a renderla un oggetto tanto desiderato. Per chi cerca non solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo di storia e design motociclistico, questa moto da collezione rappresenta un’opportunità irripetibile.

Per ulteriori dettagli, l’annuncio completo è disponibile online. Non si tratta solo di acquistare una moto, ma di possedere un simbolo di innovazione e design che sembra provenire direttamente dal futuro.