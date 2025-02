Due tempi, vittorie e una leggenda: questa è la storia di una moto che ha lasciato un segno indelebile nella storia del motocross. La Suzuki RM250 Ricky Carmichael Edition del 2006 rappresenta molto più di una semplice edizione limitata: è un omaggio all’ultima grande vittoria di un’epoca. Nel 2005, Ricky Carmichael conquistò il titolo AMA Supercross in sella a una moto due tempi, segnando il tramonto di un’era prima del definitivo passaggio alle quattro tempi.

Per celebrare questo momento storico, Suzuki lanciò questa versione speciale della RM250 nel 2006. Il modello si distingueva per dettagli estetici unici, come la livrea ispirata al Team Makita Suzuki, cerchi dorati e una sella nera caratteristica. Il sovrapprezzo di 300 dollari rispetto al modello standard era quasi simbolico, considerando che questa moto era già considerata il vertice della sua categoria.

La reputazione della RM250 era così solida che la rivista MXA la definì “impareggiabile", invitando gli appassionati a provarla prima di passare a una quattro tempi. Un esempio impeccabile di questa leggendaria moto è attualmente in vendita a La Jolla, California, mantenuto in condizioni praticamente originali dopo essere stato esposto come pezzo da collezione per vent’anni.

Con una richiesta di 12.500 dollari, questo esemplare della Ricky Carmichael Edition rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e appassionati. Non è solo una moto, ma un autentico pezzo di storia del motocross che testimonia il passaggio epocale dalle due alle quattro tempi, mantenendo vivo il ricordo di un’era che continua ad affascinare gli amanti delle due ruote. Per chi fosse interessato, la moto è disponibile su eBay. Tuttavia, vista la rarità e il significato storico del modello, è probabile che non rimanga sul mercato ancora a lungo.