Una serata dal sapore agrodolce per il team Suzuki al Supercross di Tampa, dove una collisione ha messo fine alle speranze di podio di Ken Roczen. L’evento, disputato al Raymond James Stadium, ha visto il pilota della Progressive Insurance ECSTAR Suzuki brillare con una rimonta spettacolare, interrotta però da un incidente con un doppiato nel tratto sabbioso della pista.

Nonostante la delusione per Roczen al Supercross di Tampa, che rimane comunque a un punto dal podio nella classifica generale, il team Suzuki ha trovato spunti positivi. Colt Nichols, in sella alla sua Suzuki RM-Z450, ha ottenuto il miglior piazzamento stagionale, concludendo al dodicesimo posto nonostante una settimana segnata da problemi di salute.

Per il veterano locale Kyle Chisholm, l’ultima gara casalinga come pilota a tempo pieno si è conclusa con un promettente quindicesimo posto, dopo una solida performance iniziata con un’eccellente Last Chance Qualifier.

Il manager del team, Larry Brooks, ha espresso perplessità sulla gestione dei doppiaggi, un aspetto che ha influenzato direttamente l’esito della gara di Roczen. Con lo sguardo già rivolto alla prossima tappa di Detroit, il team Suzuki è determinato a riscattarsi e a lasciare il segno nel campionato AMA Supercross.