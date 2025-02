Sei volte campione del mondo, 124 vittorie in carriera, oltre 5000 giri in testa: questi i numeri che raccontano la straordinaria carriera di Jonathan Rea, oggi costretto a uno stop forzato dopo un grave incidente durante i test di Phillip Island, che gli è costato multiple fratture al piede sinistro.

Il pilota nord irlandese del team Pata Maxus Yamaha WorldSBK ha dovuto abbandonare prematuramente le prove sul tracciato australiano a seguito di una caduta alla curva due. Dopo le prime cure ricevute al centro medico del circuito, Rea ha deciso di fare ritorno a Belfast, dove è stato sottoposto a un intervento di chirurgia eseguito con successo dal dottor Michael McMullan presso il Kingsbridge Private Hospital.

“La scelta di tornare in patria non è stata semplice, ma necessaria per ricevere le migliori cure possibili“, ha dichiarato il campione, esprimendo gratitudine verso lo staff medico e i suoi sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questo momento difficile.

L’infortunio compromette la partecipazione di Rea sia ai test di Portimão del 14-15 marzo che al secondo round del mondiale WorldSBK, in programma all’Autódromo Internacional do Algarve dal 28 al 30 marzo. Un’assenza pesante per la Yamaha, che aveva investito molto sul talento del pilota britannico.

“Jonathan era arrivato in Australia con grande entusiasmo e aspettative“, ha commentato Niccolò Canepa, responsabile sportivo delle competizioni su strada per Yamaha Motor Europe. “Ci auguriamo possa completare il recupero rapidamente e tornare presto in sella alla sua R1."

La stagione 2025 del WorldSBK perde così temporaneamente uno dei suoi protagonisti più attesi. Per il team giapponese si tratta di un duro colpo, ma la storia insegna che Jonathan Rea ha sempre saputo trasformare gli ostacoli in nuove opportunità di successo.