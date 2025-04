Ci sono 44 CV, 96 Nm di coppia istantanea, 100 chilometri di autonomia e un design che cattura lo sguardo. Questi sono i numeri del Sine Cycles King Current, il chopper elettrico creato dall’ingegnere svizzero Bruno Forcella, che sta rivoluzionando il mondo della personalizzazione motociclistica.

La presenza di questa innovativa creazione al Custombike Show 2024 in Germania ha segnato un momento storico per il settore delle due ruote. In un contesto dominato da motociclette tradizionali, il King Current si è imposto come simbolo della mobilità elettrica, portando una ventata di modernità in un ambiente solitamente legato alla tradizione.

Ciò che rende unico questo veicolo non è solo la sua alimentazione elettrica, ma anche l’eccezionale lavoro artigianale che lo caratterizza. Forcella ha progettato e realizzato ogni componente: dal telaio softail alla sospensione posteriore cantilever, dal forcellone curvo a S fino al box batteria e alle carenature in fibra di vetro. Il cuore pulsante del chopper elettrico è un motore derivato dalla Zero FX, unito a un’estetica che reinterpreta in chiave moderna i canoni classici del custom.

Sebbene non abbia ricevuto premi durante la manifestazione, il King Current ha lanciato un messaggio forte e chiaro: l’elettrificazione delle due ruote non implica la perdita di personalità o stile. Al contrario, apre nuove strade creative per i customizzatori.

La transizione verso le moto elettriche sta accelerando anche nel settore motociclistico. Dalle sportive Zero SR/F alle motocross Stark Varg e KTM Freeride E-XC, il mercato offre soluzioni sempre più diversificate. In questo scenario, il Sine Cycles King Current si distingue come pioniere nella nicchia delle custom elettriche, dimostrando che sostenibilità e tradizione possono convivere armoniosamente.

Progettato principalmente per gli spostamenti urbani piuttosto che per i lunghi viaggi, il King Current rappresenta la perfetta fusione tra tecnologia avanzata e maestria artigianale. È un esempio concreto di come una nuova generazione di motociclette elettriche personalizzate possa mantenere stile e carattere, senza rinunciare all’innovazione.