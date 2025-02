“Un secondo giorno straordinario per il giovane talento italiano”, ha dichiarato il team manager della VR46 commentando la prestazione di Franco Morbidelli nei test di Sepang 2025 della MotoGP, dove ha registrato il miglior tempo di 1.57.210, a meno di un secondo dalla pole position 2024 di Bagnaia.

La seconda giornata di test in Malesia ha evidenziato una gerarchia interessante, con il pilota VR46 che ha mostrato un feeling eccezionale con la sua GP24, distinguendosi come l’unico nel paddock a non alternare diverse moto durante le prove. La sua performance è stata seguita da un brillante Fabio Quartararo su Yamaha, che, dopo il primato del giorno precedente, si è dovuto accontentare della seconda posizione.

Il podio virtuale è stato completato da Alex Marquez, mentre il rookie Fermin Aldeguer ha sorpreso tutti piazzandosi quarto. Il campione in carica Bagnaia ha chiuso in quinta posizione, concentrandosi principalmente sullo sviluppo della nuova GP25, con particolare attenzione al comportamento in ingresso curva.

La giornata ha offerto uno spettacolo variegato, con tutte le principali case costruttrici rappresentate nella top 10. Joan Mir su Honda, Pedro Acosta, Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi e Jack Miller hanno completato le prime posizioni, dimostrando l’equilibrio competitivo del campionato.

MotoGP Sepang 2025, test fondamentali

Non sono mancati i colpi di scena, con Marc Marquez protagonista di una scivolata alla curva 9 durante un tentativo di time attack, fortunatamente senza conseguenze. Anche Bagnaia ha vissuto un momento simile alla curva 15, episodi che si sono risolti senza danni per i piloti.

Le squadre hanno approfittato dei test MotoGP per sperimentare nuove soluzioni tecniche: Aprilia ha lavorato su elettronica e aerodinamica, mentre Yamaha ha testato una configurazione senza ali. La nuova Ducati GP25 ha mostrato potenziale di crescita rispetto alla già collaudata GP24.

La sessione è stata caratterizzata da temperature elevate e un breve scroscio pomeridiano. Alcuni cambiamenti nell’organico hanno visto Michele Pirro sostituire Di Giannantonio nel box VR46 e Savadori prendere il posto dell’infortunato Martin, atteso a Barcellona per un intervento chirurgico.

I test di Sepang 2025 si confermano così un banco di prova fondamentale per la stagione 2025, delineando già interessanti prospettive per il campionato che verrà.