Il silenzio si fa potente, la tecnologia si evolve: una nuova era si apre per il motocross elettrico. Con numeri che promettono di ridefinire gli standard del settore, la giovane azienda texana Bonnell, con sede ad Austin, si prepara a conquistare il cuore degli appassionati di moto. Il debutto ufficiale è fissato per la fine del 2025, quando verranno aperti i preordini per i suoi due modelli di punta, la Bonnell 805 e la Bonnell 902. Queste moto, frutto della passione di un team di esperti e amanti delle attività outdoor, sono pronte a ridefinire le regole del gioco nel segmento delle due ruote a zero emissioni.

La gamma di Bonnell si distingue per un design innovativo e prestazioni di alto livello. La Bonnell 805, modello d’ingresso, è equipaggiata con un motore elettrico da 40 cavalli e una batteria intercambiabile da 3,1 kWh. Le sospensioni offrono un’escursione di 245 millimetri, rendendola una scelta ideale per chi si avvicina al mondo del motocross sostenibile. Dall’altro lato, la Bonnell 902, pensata per i piloti più esigenti, spinge le prestazioni a livelli superiori con un motore da 62 cavalli e una coppia massima di 900 Newton metro. La sua batteria da 6,6 kWh e le sospensioni Sirris con un’escursione di 285 millimetri la rendono una vera macchina da gara per il fuoristrada.

Entrambi i modelli condividono la stessa architettura di base, ma si differenziano per caratteristiche tecniche e dotazioni. La tecnologia MX integrata include un’unità IMU a sei assi, un display digitale con tre modalità di visualizzazione e un controller Joy-con per una navigazione intuitiva tra le impostazioni. Gli utenti possono personalizzare la risposta dell’acceleratore e scegliere tra diverse mappe di guida, garantendo un’esperienza su misura per ogni tipo di pilota.

Il prezzo di partenza per la gamma è stimato intorno agli 11.000 dollari, una cifra che posiziona Bonnell come un’alternativa competitiva nel mercato del motocross elettrico. Con un mix di innovazione, prestazioni e accessibilità economica, l’azienda punta a diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati alla ricerca di soluzioni sostenibili senza compromessi.

Il fondatore e CEO Matthew Wauters, insieme al suo team, ha lavorato intensamente per creare una gamma di moto che unisce passione e tecnologia. Con un’esperienza già consolidata nel settore delle e-bike performanti, Bonnell si propone di rivoluzionare il mondo delle due ruote elettriche, portando una ventata di aria fresca nel panorama delle moto da cross ad alte prestazioni.

Il futuro del motocross elettrico è più vicino che mai, e Bonnell è pronta a guidare questa rivoluzione. Per maggiori dettagli sui modelli e sulle specifiche tecniche, è possibile visitare il sito ufficiale ridebonnell.com. Non resta che attendere il 2025 per vedere come queste moto innovative cambieranno il volto del motocross sostenibile.