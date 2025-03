“Dal vecchio nasce il nuovo, dalla tradizione l’innovazione”. È questo il mantra che ha guidato AC Sanctuary nella creazione dell’RCM-617, un esclusivo restomod della leggendaria Kawasaki Z2, celebre grazie al manga Great Teacher Onizuka.

La Kawasaki Z2, conosciuta anche come Z750, fu originariamente concepita come versione ridotta della Z1 per rispondere alle restrizioni del mercato giapponese. Tuttavia, è stata la cultura pop, in particolare i manga, a trasformarla in un’icona senza tempo. Questa eredità culturale ha ispirato Hiroyuki Nakamura, fondatore di AC Sanctuary, a dar vita a un progetto che fonde nostalgia e tecnologia contemporanea.

L’atelier giapponese ha affrontato la sfida con un approccio rispettoso della storia della moto. Una scelta emblematica è stata quella di mantenere le ruote da 18 pollici PMC Sword, che, pur divergendo dagli standard moderni, restano fedeli all’estetica originale tanto amata dai fan del manga.

Il cuore pulsante di questa creazione è un motore potenziato a 860cc, dotato di componenti di alta gamma come pistoni Wiseco e carburatori Yoshimura Mikuni TMR-MJN. Anche la parte ciclistica è stata aggiornata con sospensioni Öhlins ExM e un impianto frenante Brembo di ultima generazione, garantendo prestazioni al passo con le aspettative moderne.

La trasformazione non si limita agli aspetti tecnici. Ogni elemento estetico è stato meticolosamente progettato per evocare l’atmosfera del manga, dai doppi indicatori al particolare design del manubrio. Il risultato è una moto che va oltre il semplice restauro, incarnando una vera opera d’arte su due ruote.

Questa edizione speciale rappresenta molto più di una customizzazione: è una testimonianza di come la passione per le due ruote possa unire generazioni e culture, creando un ponte tra il mondo dei manga e quello del motociclismo moderno.