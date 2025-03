VOGE Sfida SR16 debutta sul mercato italiano come uno scooter 125 cc innovativo, proposto al prezzo promozionale di 2.790 euro. Questo modello promette di rivoluzionare la mobilità urbana grazie a un mix di design accattivante, dotazioni premium e tecnologia avanzata.

Il nuovo scooter a ruota alta si distingue per un’estetica che combina sportività ed eleganza, sottolineata dal sistema di illuminazione Full LED con DRL integrati che valorizza il frontale. Tra le dotazioni di serie spiccano elementi come parabrezza e paramani, progettati per offrire comfort in ogni condizione atmosferica.

Caratteristiche principali del Voge Sfida SR16

L’attenzione alla praticità è evidente: la pedana piatta include un gancio retrattile per il trasporto di bagagli, mentre sotto la sella si trova un vano capace di contenere un casco. Il cockpit è arricchito da un vano portaoggetti con chiusura magnetica e presa USB, mentre un bauletto da 34 litri completa l’equipaggiamento standard.

Dal punto di vista delle prestazioni, il cuore dello scooter è un motore Euro 5+ monocilindrico da 125 cc, in grado di erogare 11,6 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 11 Nm a 6.500 giri/min. La velocità massima di 97 km/h consente l’accesso ad autostrade e tangenziali, mentre la trasmissione CVT garantisce una guida fluida e confortevole.

La sicurezza è un elemento centrale, grazie all’impianto frenante a doppio disco con ABS e al controllo di trazione TCS. Le ruote da 16 pollici all’anteriore e 14 al posteriore, insieme a sospensioni ottimizzate, assicurano stabilità e maneggevolezza in ogni situazione.

Tra le caratteristiche tecnologiche più avanzate spiccano il sistema Keyless, un display LCD a colori con navigazione turn-by-turn e una dash cam integrata con crash detector. Lo scooter è disponibile nelle colorazioni Dark Olive Metallic, Matt White e Matt Black, per soddisfare ogni gusto estetico.