Con l’aumento delle restrizioni sulle emissioni a livello globale, la trasformazione delle motociclette a motore termico in veicoli elettrici sta guadagnando terreno. Un esempio innovativo arriva dal Giappone, dove OZ Motors, un preparatore con oltre vent’anni di esperienza nel mondo Harley-Davidson, ha svelato un prototipo completamente elettrico della celebre Fat Boy.

Un progetto ambizioso

Con sede a Utsunomiya, nella prefettura di Tochigi, OZ Motors ha intrapreso un progetto ambizioso che potrebbe presto tradursi in un vero e proprio kit di conversione EV. Guidato da Yuko Ueno, moglie del fondatore Makoto, questo progetto mira a offrire una soluzione concreta per affrontare le normative sempre più stringenti, senza sacrificare il fascino iconico della moto.

Per garantire un’autonomia adeguata, i tecnici hanno installato due pacchi batteria al posto delle borse laterali rigide originali. Questa configurazione consente alla Fat Boy elettrica di percorrere tra 99 e 136 miglia con una singola carica, rendendola una scelta ideale per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Harley-Davidson: le modifiche

Un ulteriore vantaggio della conversione è che la moto può essere guidata in Giappone anche da chi possiede solo una patente per moto di media cilindrata. Questo aspetto amplia notevolmente il pubblico potenziale, rendendo la leggendaria Harley-Davidson accessibile a un numero maggiore di appassionati.

Il prezzo del kit di conversione EV varia tra i 3.000 e i 6.500 dollari, un investimento interessante per chi cerca un mezzo a due ruote sostenibile senza rinunciare al prestigio di un marchio storico. Tuttavia, resta da vedere se i motociclisti saranno disposti a modificare un’icona come la Fat Boy per adattarsi alle nuove esigenze ambientali. Il progetto di OZ Motors rappresenta un importante passo avanti verso l’elettrificazione del settore motociclistico, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere per affrontare le sfide del futuro.