Un motociclo che combina l’estetica classica delle bobber con la praticità di una 125cc, pensato per conquistare i giovani motociclisti già dai 16 anni. La nuova Hyosung GV 125 X si prepara a debuttare sul mercato italiano con specifiche tecniche accattivanti e un prezzo competitivo sotto i 5.000 euro.

La vera particolarità di questa due ruote risiede nel suo innovativo motore V2, un propulsore compatto e performante che eroga 14 cavalli a 10.000 giri/minuto, perfettamente conforme ai requisiti della patente A1. La configurazione a due cilindri disposti a 60° rappresenta una rarità nel segmento, garantendo un’erogazione fluida grazie alla distribuzione monoalbero con tre valvole per cilindro. Il tutto è omologato Euro 5+, assicurando consumi ridotti: appena 2,8 litri ogni 100 km.

La velocità massima è di 100 km/h, ideale per spostamenti quotidiani sia urbani che extraurbani. Il cambio a sei rapporti e la trasmissione finale a cinghia dentata, un elemento distintivo delle bobber, completano il pacchetto tecnico di questa moto.

Per quanto riguarda la ciclistica, la GV 125 X è dotata di una forcella a steli rovesciati con escursione di 120 mm, mentre al posteriore troviamo ammortizzatori regolabili nel precarico con 66 mm di escursione. La sella, posta a soli 775 mm da terra, rende la moto accessibile anche ai piloti meno esperti.

L’aspetto da vera bobber è ulteriormente accentuato dalle dimensioni degli pneumatici: 120/80-16 all’anteriore e 150/80-15 al posteriore. Nonostante il design muscoloso, il peso si mantiene contenuto a 172 kg in ordine di marcia, incluso il serbatoio da 14 litri pieno. La sicurezza è garantita dal sistema ABS su entrambe le ruote.

Con queste caratteristiche e un prezzo accessibile, la Hyosung GV 125 X si propone come una moto economica ma distintiva, perfetta per i giovani motociclisti in cerca di stile e praticità.