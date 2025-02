Da rottame a capolavoro su due ruote: la trasformazione di una Harley Sportster del 1997 in un tributo alla leggendaria Harley Davidson XR750. La passione per le moto d’epoca ha spinto il regista francese Romain Leclerc a intraprendere un ambizioso progetto di customizzazione. Membro del collettivo Pirates Moto Crew, Leclerc ha recuperato una vecchia Harley Sportster XR1200 per renderla un omaggio alla mitica XR750, la moto che ha dominato le competizioni americane per quattro decenni.

L’originale XR750, lanciata nel 1970, si era imposta nel mondo delle corse grazie a un motore derivato dallo Sportster 883cc, caratterizzato da testate in alluminio e doppi carburatori. La sua configurazione unica, con gli scarichi rialzati sul lato sinistro, l’ha resa immediatamente riconoscibile nelle competizioni, dove ha conquistato ben 29 titoli AMA Grand National in 40 anni.

Il processo di trasformazione, iniziato nel 2018, ha richiesto un intervento radicale sulla Harley Sportster malconcia. Il motore è stato completamente ricostruito dall’esperto Christophe Clergeat, che ha replicato la particolare architettura della XR750 utilizzando due cilindri anteriori. L’aggiornamento ha incluso pistoni e bielle forgiati, un sistema di raffreddamento potenziato e l’installazione di carburatori Dell’Orto laterali.

La parte ciclistica non è stata da meno: cerchi in alluminio da 19 pollici, sospensioni Paioli con freni Brembo e ammortizzatori YSS su misura completano il quadro tecnico. La carrozzeria essenziale e il serbatoio volutamente grezzo conferiscono alla moto un’estetica raw che ne esalta il carattere racing.

Nonostante l’aspetto da moto da esposizione, questa Sportster Street Tracker viene utilizzata quotidianamente dal suo creatore, che ne apprezza la maneggevolezza e le prestazioni superiori rispetto alla versione di serie. Il progetto, documentato in un video realizzato da Gustav Gentieu e dallo stesso Leclerc, rappresenta un perfetto esempio di come passione e competenza tecnica possano dare nuova vita a una moto classica.