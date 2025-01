GIVI, marchio leader nel settore degli accessori per motociclisti, ha svelato la sua ultima creazione: il nuovo casco modulare X50. Questo modello rappresenta una pietra miliare per l’azienda, grazie all’adozione della pregiata fibra di carbonio, che lo posiziona come il top di gamma della collezione.

GIVI X50, linea sportiva

Il design del GIVI X50 si caratterizza per una linea sportiva e aerodinamica, arricchita da uno spoiler posteriore che lo rende ideale per i motociclisti che amano le moto sport tourer. Disponibile in due misure di calotta, il casco offre una vestibilità su misura, garantendo massimo comfort e sicurezza.

Tra le sue specifiche tecniche spiccano gli interni con guanciali a estrazione rapida, un visierino parasole fumé incluso di serie e una visiera principale antigraffio predisposta per lente Pinlock Max Vision. L’attenzione ai dettagli emerge anche nello spazio dedicato alle stanghette degli occhiali, progettato per migliorare l’ergonomia e l’esperienza d’uso.

Il sistema di chiusura è dotato di un cinturino con regolazione micrometrica in acciaio inox, mentre il sistema di aerazione include prese d’aria frontali, superiori e sulla mentoniera, con un estrattore posteriore integrato nello spoiler. Inoltre, il casco è predisposto per l’installazione di un interfono, rendendolo una scelta perfetta per i viaggi a lunga distanza.

Le colorazioni

Per quanto riguarda le colorazioni, il marchio ha deciso di valorizzare la trama della fibra di carbonio, offrendo due varianti: una versione sobria e un’altra impreziosita da dettagli in oro per un look esclusivo. Oltre alla versione in carbonio, il X50 sarà disponibile anche in fibra composita, con una gamma di colori più ampia. I prezzi al pubblico partono da 429,00 euro per la versione Carbon e 439,00 euro per la versione Carbon Graphic.

La presentazione ufficiale di questa nuova proposta avverrà al Motor Bike Expo 2025, confermando ancora una volta GIVI come un punto di riferimento per innovazione e qualità nel settore motociclistico.