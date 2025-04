Enea Bastianini e la strategia audace al GP delle Americhe

“Per 20 secondi ero davvero felice, perché ho visto solo due o tre piloti con le gomme slick,” ha dichiarato Enea Bastianini, riflettendo sulla sua audace decisione durante il GP delle Americhe di MotoGP. In condizioni di pista incerte, il pilota della Red Bull KTM Tech3 ha scelto pneumatici da asciutto, dimostrando coraggio e una notevole capacità di analisi strategica.

Nel momento cruciale della scelta degli pneumatici, mentre la maggior parte dei concorrenti optava per gomme da bagnato, Bastianini ha previsto che la pista si sarebbe asciugata rapidamente. Questa valutazione lo ha portato a montare le slick, nonostante la leggera umidità ancora presente sul tracciato.

La strategia di Enea Bastianini

L’iniziale vantaggio strategico, però, si è ridotto quando diversi piloti hanno deciso di cambiare moto prima della partenza. Questo ha comportato un ritardo nelle procedure di avvio della gara, alterando il contesto competitivo e neutralizzando parzialmente il rischio calcolato da Bastianini. “Per il futuro, potrebbe essere giusto… se 11 piloti entrano, la procedura partirà. Ma per la strategia gara MotoGP probabilmente non è corretto, perché si corrono rischi,” ha osservato il pilota italiano, sollevando un dibattito sulle regole e la libertà strategica in gara.

L’episodio evidenzia quanto sia cruciale in MotoGP la capacità di leggere le condizioni e prendere decisioni tempestive. Per Enea Bastianini, questa esperienza rappresenta una lezione preziosa, che potrebbe consolidare ulteriormente la sua reputazione di pilota analitico e intraprendente nel panorama del motociclismo mondiale.