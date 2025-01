MotoGP 2025: KTM punta al titolo con una formazione stellare

“Le vittorie si costruiscono con l’unità e l’ambizione”. Con questo spirito, KTM si prepara a una rivoluzione in vista della stagione di MotoGP 2025, annunciando una strategia audace: i team Red Bull KTM Factory Racing e Red Bull KTM Tech3 si fonderanno sotto un’unica bandiera. La casa austriaca, decisa a sfidare il dominio di Ducati, adotterà una livrea identica e un approccio tecnico uniforme per tutte le quattro RC16 in pista.

Questa trasformazione coinvolge anche la scelta dei piloti, promettendo una formazione che farà scintille. Il team factory schiererà il giovane talento emergente Pedro Acosta al fianco dell’esperto Brad Binder, mentre Tech3 punterà sulla velocità di Enea Bastianini e Maverick Viñales. Una line-up che combina gioventù ed esperienza, con Bastianini forte delle sue sette vittorie in Ducati e Viñales, unico non-Ducati ad aver trionfato nel 2024.

Tuttavia, il cammino verso il successo nelle MotoGP 2025 non è privo di ostacoli. KTM si trova in una fase delicata, affrontando una situazione finanziaria complessa segnata dall’uscita di scena del CEO Stefan Pierer e da debiti che sfiorano i 3 miliardi di euro. Nonostante queste difficoltà, il supporto di Red Bull KTM sembra garantire la continuità del programma MotoGP, anche se alcuni creditori spingono per un’uscita dal campionato.

Il 30 gennaio 2025 sarà una data cruciale, con la presentazione delle nuove RC16. Un’occasione per KTM di dimostrare che, nonostante le sfide, la determinazione a competere per il vertice rimane intatta, sostenuta da un team di piloti di primo livello e da un approccio tecnico rinnovato.