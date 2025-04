Franco Morbidelli ha brillato al GP delle Americhe, conquistando un eccellente quarto posto con la Ducati del team Pertamina Enduro VR46. “È stato un weekend fantastico, un altro ottimo risultato per il team. Non posso lamentarmi“, ha dichiarato il pilota italo-brasiliano, visibilmente soddisfatto per la prestazione che conferma la crescente competitività sua e della squadra guidata da Valentino Rossi.

Morbidelli ha dimostrato grande solidità sul complesso tracciato di Austin, migliorando nettamente il rendimento in gara rispetto alle qualifiche. “Ieri ero più distante dai piloti davanti, mentre oggi ho fatto un passo avanti e stavo recuperando terreno“, ha spiegato, sottolineando come, nonostante un calo nella fase centrale della corsa, sia riuscito a mantenere un ritmo competitivo per gran parte della competizione.

Franco Morbidelli, un pupillo di Rossi

Questo risultato rappresenta uno dei migliori piazzamenti stagionali per il pilota cresciuto nell’Academy di Rossi. La sua crescente adattabilità alla Ducati si fa sempre più evidente, alimentando le speranze del team e dei tifosi. L’ambiente del Pertamina Enduro VR46 sembra essere ideale per permettere a Morbidelli di esprimere al massimo il suo potenziale.

Un episodio curioso ha preceduto la gara: una situazione caotica prima del giro di Warm Up che, secondo lo stesso Morbidelli, rimane difficile da spiegare. Tuttavia, questo imprevisto non ha compromesso la sua concentrazione e determinazione.

La squadra Pertamina Enduro VR46 sta raccogliendo i frutti della scelta di puntare sull’esperienza di Morbidelli, consolidando la propria posizione nel campionato mondiale MotoGP 2025. Le decisioni tecniche e strategiche del team stanno dimostrando la loro efficacia, come conferma questa prestazione sul difficile circuito americano.

Il quarto posto di Austin è la prova che Franco Morbidelli, nonostante le difficoltà affrontate nelle stagioni precedenti, rimane un pilota di talento capace di competere ai massimi livelli. Con il supporto di una squadra coesa e ben strutturata, le prospettive per i prossimi appuntamenti del mondiale appaiono estremamente promettenti.