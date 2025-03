“Talvolta, i progetti più belli nascono dal dolore". Una Honda CB400SF è rinata grazie alle mani esperte di Knuckle Whackjob Customwork, un’officina indonesiana che ha trasformato questa moto in una straordinaria Cafe Racer. Il veicolo, appartenuto a un motociclista scomparso prematuramente, è stato acquistato dall’amico Andika Gunawan per rendergli omaggio, fondendo memoria, arte e tecnologia in un unico progetto.

La base di partenza è stata una Honda CB400 Super Four, un modello iconico prodotto dal 1992 al 2022. Questa moto, equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 55 cavalli, ha conquistato principalmente il mercato asiatico e australiano, diventando un simbolo di affidabilità e prestazioni. Un ulteriore salto tecnologico è stato segnato dall’introduzione del sistema VTEC nel 1999.

L’ispirazione e la trasformazione dell’Honda CB400SF

L’ispirazione per questa trasformazione unica è arrivata dalla leggendaria MV Agusta Magni 750 Sport America. Il risultato finale è un capolavoro che non tradisce le aspettative: la carrozzeria, interamente realizzata a mano in alluminio dal fabbro Dani, è impreziosita da una verniciatura rosso fuoco che omaggia il modello originale. Un tocco personale e carico di emozione è rappresentato dalla scritta “Doa Mama” (Preghiera della Madre) sulla parte posteriore.

Dal punto di vista tecnico, la moto è stata completamente rinnovata. Sono stati installati i carburatori Keihin FCR 33, forcelle Suzuki GSX650, un impianto frenante potenziato e un sistema di scarico Akrapovič GP Series. Questi aggiornamenti hanno trasformato la CB400SF in un esemplare unico, dove prestazioni e stile si fondono in perfetta armonia.

Ritto Joeliando, il responsabile del progetto, ha voluto creare qualcosa di più di una semplice moto custom: ha dato vita a un memoriale su due ruote, capace di raccontare una storia di amicizia e passione. Il risultato del suo lavoro, insieme ad altre creazioni, può essere ammirato sul profilo Instagram dell’officina, @knucklewhackjob.