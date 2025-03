Due nuove Harley-Davidson in arrivo per il 2025: la Pan America 1250 ST, progettata per il touring stradale, e la Road Glide ST CVO, simbolo del lusso estremo.

La storica casa motociclistica americana si prepara a conquistare il mercato con due modelli che incarnano visioni opposte del suo marchio. La Pan America 1250 ST rappresenta una versione più urbana del celebre adventure tourer, con un’altezza ridotta e componenti ottimizzati per l’asfalto. Il cuore pulsante è il motore Revolution Max da 1252cc, capace di erogare 149 cavalli, abbinato a sospensioni Showa con regolazione elettronica per un comfort senza pari. Con un peso di 246 kg e un prezzo di £16,995, si posiziona come un’opzione attraente nel segmento touring.

La strategia Harley-Davidson

Dall’altro lato, la Road Glide ST CVO incarna l’eccellenza del marchio grazie al poderoso Milwaukee Eight 121 H.O., un bicilindrico da 1980cc che sviluppa 127 cavalli. Ispirata alle competizioni AMA King of the Baggers, questa ammiraglia si distingue per i componenti premium, come la carrozzeria in fibra di carbonio e l’impianto frenante Brembo. Con un peso di 380 kg e un prezzo di £41,495, si colloca nel segmento ultra-premium delle due ruote.

La nuova strategia di Harley-Davidson riflette l’intento di ampliare il proprio pubblico: da un lato attirare motociclisti orientati al touring dinamico, dall’altro soddisfare gli estimatori più esigenti con un prodotto esclusivo e dalle prestazioni superiori. Due interpretazioni diverse che mantengono intatto il DNA del marchio americano.