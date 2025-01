Harley-Davidson ha svelato la sua gamma 2025, una linea che combina innovazione, prestazioni di alto livello e design distintivo, pensata per soddisfare ogni tipo di motociclista. Tra i modelli di punta emergono la nuova Street Glide Ultra, la versatile Pan America 1250 ST, sei modelli completamente rinnovati della collezione Cruiser 2025 e quattro esclusive motociclette della serie CVO 2025.

Harley-Davidson, le novità assolute

La Street Glide Ultra, progettata per gli appassionati di moto touring, si posiziona come il fiore all’occhiello del segmento Grand American Touring. Con tecnologie avanzate e un comfort eccezionale, questa moto è ideale per i lunghi viaggi, offrendo prestazioni elevate e un design iconico.

Un’altra protagonista della gamma è la Pan America 1250 ST, una crossover dinamica che unisce agilità e comfort. Equipaggiata con il motore Revolution Max 1250 raffreddato a liquido, sospensioni di alta qualità e freni performanti, questa moto adventure è perfetta sia per l’uso urbano che per le esplorazioni su terreni più impegnativi. La ruota anteriore da 17 pollici e la posizione di guida dominante rendono la Pan America 1250 ST un’opzione versatile per chi cerca un’alternativa alle moto sportive tradizionali.

La collezione Cruiser 2025 comprende sei modelli distinti, tutti alimentati dal potente motore Milwaukee-Eight 117. Tra questi spiccano il nostalgico Heritage Classic, l’audace Street Bob e l’elegante Fat Boy. Ogni modello utilizza il telaio Softail con sospensione posteriore a monoammortizzatore, offrendo un mix unico di prestazioni, stile e comfort.

Ulteriori modelli della gamma americana

Il modello Sportster S è stato aggiornato con sospensioni completamente regolabili, migliorando il comfort e aumentando l’escursione della ruota posteriore del 60%. Questo modello, con il suo design audace e le prestazioni emozionanti, si rivolge sia ai motociclisti esperti che ai nuovi appassionati di moto custom.

Infine, la serie CVO 2025 propone quattro modelli in edizione limitata, rappresentando il massimo del lusso e della personalizzazione. Tra questi, il CVO Road Glide ST, ispirato alle moto da competizione Screamin’ Eagle, e il CVO Pan America, progettato per affrontare qualsiasi terreno grazie ad accessori robusti e di alta qualità.

La gamma 2025 di Harley-Davidson è già disponibile presso i concessionari autorizzati, offrendo una vasta scelta di modelli per soddisfare ogni esigenza di viaggio e stile.