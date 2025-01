Agnellotreffen 2025: il raduno motociclistico più alto d’Italia

L’Agnellotreffen, il celebre raduno motociclistico invernale più alto d’Italia e delle Alpi Occidentali, ha ufficialmente aperto le porte alla sua undicesima edizione. Situato sulle rive del suggestivo lago di Pontechianale, a 1800 metri di altitudine, l’evento, organizzato da Moto Raid Experience con il patrocinio del Comune di Pontechianale e dell’Atl Cuneese, offre un fine settimana dedicato all’avventura e alla passione per le due ruote.

Già dalla mattina, i primi partecipanti hanno iniziato a popolare l’area, sfidando le rigide temperature per montare le tende sul terreno innevato. L’organizzazione prevede l’arrivo di oltre 1600 motociclisti nei tre giorni di manifestazione, segnando un’importante crescita rispetto alle edizioni precedenti. «L’Agnellotreffen è un’esperienza unica che combina avventura e paesaggi mozzafiato. Ogni anno ci impegniamo a offrire un evento memorabile, all’insegna della condivisione e della passione», affermano gli organizzatori.

Novità di quest’anno è l’aspetto legato alla solidarietà, grazie alla partecipazione dell’associazione Bikers for a Dream. Nota per iniziative come «Babbo Natale Bikers» a Mondovì, l’associazione destinerà i fondi raccolti durante il raduno a supporto della giovane atleta paraolimpica Ilaria Brugnoli, sottolineando l’impegno del mondo motociclistico verso cause sociali.

Il cuore pulsante della manifestazione rimane la località Maddalena di Pontechianale, ma uno degli eventi più attesi è senza dubbio la spettacolare motoparata da Chianale a Pontechianale, prevista per domani alle 18. Centinaia di moto sfileranno in un’atmosfera magica, tra luci e neve, regalando uno spettacolo indimenticabile agli appassionati delle Alpi.

Per chi non avesse ancora effettuato l’iscrizione, è possibile registrarsi direttamente presso gli stand del villaggio di accoglienza, un punto di riferimento per i partecipanti che offre informazioni, ristoro e momenti di convivialità. L’evento si conferma così non solo un semplice raduno motociclistico, ma una vera esperienza che intreccia passione, avventura e impegno sociale.