Potenza controllata, tecnologia moto avanzata e comfort da viaggio. Queste sono le tre caratteristiche che definiscono la nuova BMW F 800 GS, una motocicletta trail di media cilindrata che torna sul mercato completamente rinnovata, combinando versatilità e piacere di guida.

La Casa dell’Elica rilancia questo storico modello, progettato per chi desidera un mezzo capace di affrontare il quotidiano senza rinunciare all’avventura. Il cuore pulsante è un bicilindrico da 895 cc, in grado di erogare 87 cavalli, condiviso con la sorella maggiore F 900 GS, ma ottimizzato per una maggiore fluidità nell’erogazione.

Sul fronte tecnologico, la dotazione di serie include due riding mode, controllo di trazione e ABS Pro con funzionalità in curva. Per chi cerca di più, è disponibile un pacchetto opzionale che introduce modalità di guida Pro, gestione della coppia motrice e un sistema avanzato di controllo della frenata, adattabili a diverse condizioni di utilizzo.

La parte ciclistica si basa su un telaio in acciaio con sospensioni tarate per l’uso stradale, mentre l’equipaggiamento tecnologico segna un importante passo avanti grazie al display TFT da 6,5 pollici con connettività, illuminazione full LED e prese di ricarica integrate.

Grande attenzione è stata dedicata al comfort guida, con una sella ridisegnata e una posizione di guida ottimizzata per i lunghi tragitti. La capienza del serbatoio garantisce un’autonomia elevata, elemento essenziale per un utilizzo turistico.

La nuova BMW F 800 GS si rivolge a un pubblico ampio, includendo anche i possessori di patente A2 grazie alla versione depotenziata. Questo equilibrio tra prestazioni e facilità d’uso la rende una scelta ideale sia per i neofiti che per i motociclisti esperti in cerca di una compagna di viaggio affidabile e versatile.