Tradizione e innovazione si incontrano in un equilibrio perfetto con la nuova Benda Napoleon Bob 500, una reinterpretazione moderna che celebra l’iconica filosofia americana dello stile bobber, nato quasi un secolo fa.

La casa motociclistica asiatica Benda ha saputo dare nuova vita all’essenza delle moto custom degli anni ’20, caratterizzate da un’estetica minimalista e da un design alleggerito che eliminava componenti non essenziali, come parafanghi e accessori superflui. Questo approccio, nato per creare mezzi più agili e dal look distintivo, trova oggi una nuova espressione nella Napoleon Bob 500.

Il design di questa moto richiama i custom degli anni ’50, con dettagli iconici come il sedile monoposto a soli 695 mm da terra, il manubrio “Flying Wing" e una combinazione cromatica elegante che contrappone colori vivaci al nero satinato dei silenziatori.

Il cuore di Benda Napoleon Bob 500

Sotto l’aspetto prestazionale, il modello è equipaggiato con un bicilindrico a V da 476 cc conforme alla normativa Euro5+, capace di erogare 47 CV a 8.800 giri e 42 Nm di coppia a 6.700 giri. Il tutto è sostenuto da un robusto telaio a doppia culla e da pneumatici “balloon" generosi (150/80-16 all’anteriore e 180/65-16 al posteriore), che migliorano sia l’estetica che il comfort.

Ciò che rende davvero unica la Benda Napoleon Bob 500 è la sua tecnologia moderna. Dotata di un display TFT, sistema ABS, controllo di trazione, illuminazione Full-LED e doppia presa USB, questa moto non è solo un omaggio al passato, ma un mezzo pratico e funzionale per l’uso quotidiano.

Parte di una gamma che include modelli come la Chinchilla 500 e la LFC700, la Napoleon Bob 500 incarna al meglio la filosofia bobber, come dimostrato dall’entusiasmo riscontrato durante i test su strada. Con questa creazione, Benda riesce a coniugare il patrimonio motociclistico con le esigenze contemporanee, offrendo una moto che collega il passato e il futuro delle due ruote.