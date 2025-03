Una trasformazione sorprendente di una Hero Hunk 160R e una vittoria schiacciante: Jed Patrick Oriña, celebre customizzatore filippino, ha conquistato nuovamente il primo posto nel prestigioso concorso build-off organizzato da Hero MotoCorp. Questo successo conferma il suo status di leader indiscusso nel mondo delle personalizzazioni motociclistiche.

In soli 21 giorni, Oriña e il suo team Garage Esquinita hanno completamente reinventato una Hero Hunk 160R 4V, trasformandola da una semplice moto da strada in una straordinaria opera d’arte denominata “Deux“. Il design della moto combina sapientemente elementi di tracker artigianale e scrambler, regalando un risultato che lascia senza parole.

Ogni dettaglio della moto è stato oggetto di una meticolosa metamorfosi. Il serbatoio, ricavato da un modello Kawasaki, è stato pazientemente modellato in forma di goccia, integrando anche la strumentazione per un look aerodinamico e pulito. Un’attenzione particolare è stata dedicata all’installazione di una pompa carburante compatta, perfettamente adattata alle nuove dimensioni.

La carrozzeria è stata interamente realizzata a mano, con lamiera battuta per creare pannelli laterali, sella e targa frontale. Lo scarico personalizzato, dotato di silenziatore in stile SuperTrapp, corre sotto il telaio, accentuando il carattere grintoso del mezzo. Il tutto è completato dagli pneumatici Shinko E805 e da una verniciatura rosso fuoco che cattura immediatamente l’attenzione.

Il successo di Oriña è stato possibile anche grazie al supporto del team “Dirty Lokals“, composto da Karlo e Rose Alignay insieme a Kenn Castro, e alla collaborazione di partner tecnici come Fineline Industrial Marketing, Ben’s Care Auto-Detailing e M-Coat Paint.

Questa vittoria rappresenta il secondo trionfo consecutivo per Garage Esquinita al Monkey Throttle Kustom Kult Bike Show, dopo il successo del 2023 con una Yamaha XSR155 personalizzata. Un risultato che non solo conferma il talento di Oriña, ma innalza il livello dell’arte della moto custom, ispirando una nuova generazione di appassionati e customizzatori.