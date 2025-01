“La potenza non è nulla senza il controllo”, recitava un celebre spot pubblicitario. E di potenza e controllo si parla nei test pre-stagionali della MotoGP 2025, dove Aprilia Racing è pronta a mettere alla prova la sua nuova RS-GP25 sui circuiti di Sepang e Buriram.

Il programma di prove si articola in più fasi, iniziando con lo shakedown di Sepang dal 31 gennaio al 2 febbraio. In questa prima fase, il collaudatore Lorenzo Savadori avrà il compito di testare fino a dieci prototipi, compresi quelli destinati al team satellite, raccogliendo dati preziosi per ottimizzare le prestazioni.

La seconda fase vedrà protagonisti i piloti titolari Jorge Martín, che quest’anno sfoggerà il numero 1 del campione in carica, e Marco Bezzecchi. Dal 5 al 7 febbraio, i due assi del motociclismo lavoreranno per affinare il setting delle loro moto. Il ciclo di test si concluderà al Chang International Circuit di Buriram il 12 e 13 febbraio, giusto in tempo per il GP inaugurale previsto sempre in Thailandia.

L’entusiasmo è palpabile nelle parole dei piloti. Jorge Martín sottolinea l’importanza di questi test per raccogliere informazioni cruciali, mentre Marco Bezzecchi non vede l’ora di provare la nuova moto, consapevole che queste giornate saranno determinanti per impostare la direzione dell’intera stagione.

La nuova RS-GP25 rappresenta un significativo passo avanti tecnologico. Il cuore pulsante è un V4 a 90° che eroga oltre 280 CV, abbinato a un telaio in alluminio e al sistema elettronico Magneti Marelli. Le innovazioni aerodinamiche includono un’ala biplano dal profilo più accentuato e un innovativo sistema di convogliamento dell’aria sotto la pinza freno.

Il progetto riflette le ambizioni di Aprilia Racing, come conferma il CEO Massimo Rivola, che vede il 2025 come l’inizio di una nuova era per il team. Con l’arrivo di Jorge Martín e Marco Bezzecchi, affiancati dal nuovo direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, Aprilia punta decisamente al vertice della MotoGP 2025.