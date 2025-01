Kappa svela i faretti LED KS311 al MBE 2025

Al Motor Bike Expo 2025 di Verona, Kappa ha svelato una delle sue novità più attese nel mondo degli accessori moto: i rivoluzionari Kappa KS311. Questo evento si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di due ruote, e Kappa ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con un prodotto all’avanguardia.

Kappa e i faretti a LED

Questi innovativi faretti LED sono stati progettati per garantire una visibilità notturna senza precedenti, grazie alla loro tecnologia avanzata. Con una potenza nominale di 25W (+/- 10%) per ciascun faretto e un’emissione luminosa di 6.000 lumen, i KS311 offrono una portata di oltre 300 metri. Ideali per i possessori di maxienduro e altre tipologie di moto, presentano un’illuminazione tangente rettangolare che riduce i punti ciechi e previene l’abbagliamento per i conducenti in direzione opposta.

Un altro elemento distintivo è la pulsantiera a tre posizioni, inclusa nel kit, che consente di scegliere tra modalità abbaglianti, anabbaglianti o una combinazione di entrambe. Questo sistema permette al motociclista di adattare l’illuminazione moto alle diverse condizioni di guida, offrendo un controllo completo e personalizzato.

Dal punto di vista costruttivo, i KS311 sono un esempio di robustezza e qualità. Realizzati in alluminio pressofuso e dotati di una lente in vetro ottico, assicurano una lunga durata senza rischi di scolorimento. Inoltre, il grado di protezione IP67 garantisce resistenza totale alla polvere e immersioni in acqua fino a un metro di profondità, rendendoli un accessorio affidabile per ogni condizione climatica.

Il montaggio è semplice

Il montaggio dei KS311 è semplice e flessibile. Grazie al kit fornito, i faretti possono essere fissati su qualsiasi tubolare con diametro tra 20 e 26 mm. Le staffe ruotabili e le quattro opzioni di posizionamento offerte dagli attacchi filettati consentono un’installazione ottimale e personalizzabile.

Con un prezzo al pubblico di 168,99 euro, i KS311 rappresentano un investimento interessante per chi desidera migliorare la sicurezza e il comfort durante la guida notturna. Kappa conferma ancora una volta il suo ruolo di innovatore nel settore degli accessori moto, proponendo un prodotto che combina tecnologia avanzata, praticità e design raffinato.