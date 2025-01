Wunderlich introduce un innovativo supporto action cam, progettato per garantire una prospettiva ideale durante le riprese in movimento. Realizzato in alluminio fresato, questo accessorio si distingue per la sua versatilità e la capacità di minimizzare le vibrazioni, offrendo immagini stabili e di alta qualità.

Wunderlich, la action cam

Il design consente un’installazione diretta sul parabrezza del veicolo, utilizzando i punti di fissaggio già esistenti. Grazie ai distanziatori inclusi, il montaggio è semplice e rapido, evitando modifiche invasive e preservando l’estetica originale del mezzo.

Completamente GoPro compatibile, inclusi i modelli Hero e altre action cam simili, il supporto viene fornito con tutti gli accessori necessari per l’installazione. L’attenzione alla qualità si riflette nei materiali premium, lavorati con precisione su macchine CNC e anodizzati in nero per garantire una lunga durata nel tempo.

Le caratteristiche tecniche principali includono:

Materiale: alluminio fresato di alta qualità

di alta qualità Montaggio con distanziatori sul parabrezza

Compatibilità con diversi modelli di action cam

Logo inciso per un tocco distintivo

Garanzia di 5 anni

Il prezzo

Con un prezzo competitivo di 61,41 euro IVA inclusa, il supporto rappresenta una soluzione conveniente per migliorare le riprese dinamiche senza compromettere la sicurezza o il design del veicolo. L’elevata cura nei dettagli e la robustezza costruttiva rendono questo accessorio una scelta ideale per motociclisti e appassionati di avventure in movimento.

Già disponibile sul mercato, il supporto action cam firmato Wunderlich si propone come un prodotto indispensabile per chi cerca un mix di funzionalità e materiali di qualità superiore, pronto a rivoluzionare il modo di catturare le proprie esperienze su strada.