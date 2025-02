Indian Sport Chief RT 2025: la rivoluzione delle cruiser sportive

“La velocità non è mai stata così elegante". Questo è il motto che meglio rappresenta la nuova Indian Sport Chief RT 2025, un capolavoro del marchio americano che ridefinisce il concetto di cruiser, fondendo l’anima sportiva con il lusso delle bagger tradizionali.

Spinta dal possente motore Thunderstroke 116 da 1890 cc, questa moto si presenta come una vera rivoluzione nel mondo delle due ruote. Il propulsore V-twin eroga una coppia impressionante di 115 ft-lbs a 3300 giri/min, facilmente gestibile grazie a tre modalità di guida personalizzabili.

L’attenzione al comfort e alle prestazioni è evidente nelle sospensioni di alta gamma: una forcella KYB invertita all’anteriore si abbina agli ammortizzatori Fox posteriori con 23 posizioni di regolazione. La sella, posta a un’altezza di 27,4 pollici da terra, garantisce una posizione di guida dominante senza compromettere l’accessibilità.

Il DNA sportivo della Indian Sport Chief RT 2025 emerge attraverso componenti premium come l’impianto frenante Brembo, dotato di dischi da 320 mm all’anteriore e 298 mm al posteriore, mentre la sicurezza è assicurata dall’ABS di serie. Gli pneumatici Metzeler Cruisetec, montati su cerchi Sport Cast da 19 e 16 pollici, offrono un grip ottimale in ogni condizione.

La tecnologia è altrettanto all’avanguardia, con un sistema Ride Command dotato di display touchscreen da 4 pollici, cruise control e accensione keyless. Le borse rigide da 37 litri completano il pacchetto, rendendo la Sport Chief RT una compagna ideale per i viaggi.

Con un prezzo di partenza di 22.499 dollari, la moto è disponibile in tre eleganti colorazioni: Black Smoke, Sunset Red Smoke e Heavy Metal. Ogni dettaglio, dalla carenatura con parabrezza da 6,5 pollici ai manubri in stile MX, è stato progettato per offrire un’esperienza di guida senza compromessi, facendo della cruiser sportive un vero gioiello per gli appassionati di motociclette.