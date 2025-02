Zero Motorcycles ha introdotto una significativa riduzione dei prezzi su tutta la gamma di moto elettriche in Australia, con sconti che raggiungono i 5.000 dollari australiani, rendendo queste soluzioni di mobilità più accessibili al grande pubblico.

Questa strategia si inserisce in un momento cruciale per il mercato delle due ruote elettriche, dove la crescente domanda di veicoli sostenibili si accompagna alla necessità di prezzi ridotti. Il General Manager Chris Walton ha evidenziato come questa scelta rappresenti un impegno concreto verso la democratizzazione della mobilità sostenibile, andando oltre una semplice questione economica.

L’intera gamma beneficia della nuova politica dei prezzi: i modelli entry-level S e DS sono ora disponibili a partire da 11.995 dollari, mentre le apprezzate FX e FXE hanno un prezzo di 19.500 dollari. Anche il modello di punta, la DSR/X, ha subito una notevole riduzione, con un costo fissato a 43.995 dollari.

Il vantaggio per gli acquirenti non si limita al prezzo d’acquisto. Le moto elettriche di Zero Motorcycles offrono un risparmio significativo sui costi di gestione, stimato fino all’80% in cinque anni rispetto ai veicoli tradizionali. L’assenza di manutenzione ordinaria, come il cambio olio e filtri, e i minori costi di “carburante” rendono queste moto particolarmente vantaggiose nel lungo termine.

Per rafforzare ulteriormente la propria proposta, l’azienda offre una garanzia estesa: cinque anni sulla batteria e due anni sul veicolo. Questa copertura, combinata con i bassi costi di gestione, posiziona Zero Motorcycles come un’alternativa sempre più interessante per pendolari e appassionati attenti all’ambiente.