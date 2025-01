La Benelli TRK 902 si prepara a ridefinire il segmento dei crossover in Italia, segnando un passo significativo nella gamma della casa marchigiana. Questo nuovo modello, atteso per l’inizio del 2026, ha già fatto il suo debutto al Motor Bike Expo, attirando l’attenzione degli appassionati di motori.

Benelli TRK 902, l’evoluzione

Con un design moderno e caratteristiche tecniche migliorate, la TRK 902 rappresenta l’evoluzione naturale della serie iniziata con la TRK 502 e proseguita con la TRK 702. Al centro di questa nuova moto troviamo un potente motore bicilindrico da 904 cc, capace di sviluppare 105 cavalli e raggiungere una velocità massima di 215 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla versatilità.

Uno dei punti di forza della gamma TRK è il rapporto qualità-prezzo, e la TRK 902 non fa eccezione. Con un prezzo stimato intorno ai 9.990 euro, questa moto si posiziona come una delle opzioni più competitive del mercato, rendendola accessibile a un vasto pubblico di motociclisti.

Un lancio importante

La Benelli, parte del gruppo QJ Motor, sta vivendo un periodo di grande successo, grazie a una strategia che combina innovazione, affidabilità e costi contenuti. La TRK 902 consolida questa tendenza, portandola a un livello superiore con miglioramenti significativi in termini di stabilità, potenza e comfort.

Il lancio della TRK 902 rappresenta un momento cruciale per Benelli, che punta a rafforzare la sua posizione di leader nel segmento dei crossover. Con una gamma in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei clienti, la casa marchigiana si conferma all’avanguardia nel panorama delle due ruote. In attesa del debutto ufficiale sul mercato, la TRK 902 si preannuncia come una delle moto più attese del 2026, pronta a conquistare il cuore degli appassionati di motori e a ridefinire gli odierni standard del settore due ruote.