Benelli Leoncino 125 2025: la moto perfetta per chi vuole iniziare

Cosa cerca un giovane motociclista alla prima esperienza su due ruote? La risposta arriva da Benelli Leoncino 125, una naked che combina stile retrò, tecnologia moderna e prestazioni equilibrate, il tutto a un prezzo accessibile di 2.990 euro f.c.

Il DNA Leoncino si riconosce immediatamente nel design moto, dove elementi classici come il leone sul parafango anteriore si fondono con dotazioni moderne quali il gruppo ottico full LED e il display digitale. La moto si veste di tre livree distintive – Forest Green, Matte White e Medium Grey – pensate per catturare l’attenzione di un pubblico giovane e dinamico.

Benelli Leoncino 125, un motore efficiente

Sotto le forme eleganti batte un motore monocilindrico da 125cc raffreddato a liquido, capace di erogare 12,8 CV di potenza e 10 Nm di coppia. Numeri che garantiscono vivacità nel traffico urbano senza compromettere l’efficienza nei consumi, caratteristica fondamentale per un utilizzo quotidiano.

La ciclistica si affida a soluzioni tecniche di livello superiore, come il telaio a traliccio in acciaio abbinato a una forcella upside-down e un monoammortizzatore posteriore. I cerchi da 17 pollici in lega di alluminio, insieme all’impianto frenante con sistema CBS, assicurano maneggevolezza e sicurezza in ogni situazione di guida.

Con questa proposta, Benelli dimostra di saper interpretare le esigenze dei nuovi motociclisti, offrendo un prodotto che non rinuncia alla qualità costruttiva e al piacere di guida. La Leoncino 125 2025 si candida così a diventare la compagna ideale per chi vuole iniziare la propria avventura su due ruote con stile e personalità, incarnando perfettamente il concetto di moto leggere.