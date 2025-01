Aprilia e Moto Guzzi, due simboli dell’eccellenza motociclistica italiana, si preparano a catturare l’attenzione degli appassionati al Motor Bike Expo 2025, che si terrà dal 24 al 26 gennaio a Verona. Con una combinazione di celebrazioni e innovazioni, i marchi del Gruppo Piaggio presenteranno una gamma di modelli caratterizzati da tecnologia avanzata e design d’avanguardia.

Aprilia, grandi nomi al Motor Bike Expo

Il 2025 rappresenta un anno speciale per Aprilia, che celebra i suoi successi nel mondo dell’offroad. Il campione Jacopo Cerutti, in sella alla Tuareg Rally, ha conquistato vittorie di rilievo culminate nel trionfo alla Africa Eco Race. Per celebrare questi risultati, il 25 gennaio alle ore 12:30, lo stand ospiterà un evento speciale con la partecipazione di leggende come Max Biaggi e Lorenzo Savadori.

Tra le novità più attese, spicca la nuova Tuareg Rally, una moto progettata per l’offroad estremo, che porta su strada l’esperienza maturata nelle competizioni. Con sospensioni Kayaba da 240 mm, cerchi in ergal e un peso di soli 199 kg, la moto offre un motore aggiornato e un silenziatore in titanio SC Project, rappresentando il massimo in termini di performance tecnica.

Un’altra protagonista è la Tuono 457, una naked pensata per i giovani motociclisti. Con un peso a secco di 159 kg e una potenza di 47,6 CV, questa moto è ideale per chi possiede la patente A2. Dotata di tecnologie come Ride by Wire, traction control e tre Riding Mode, la Tuono 457 promette un’esperienza di guida coinvolgente e accessibile.

La gamma di Aprilia si arricchisce inoltre delle versioni Factory dei modelli iconici come RS 660 e RSV4 Factory. Quest’ultima, con i suoi 220 CV, si conferma la supersportiva omologata più potente al mondo, con innovazioni aerodinamiche ispirate alla MotoGP che ne migliorano stabilità e aderenza.

Moto Guzzi, tante sorprese

Passando a Moto Guzzi, la nuova V7 Sport si distingue per le sue avanzate dotazioni tecnologiche, reinterpretando uno dei modelli più rappresentativi del marchio. Inoltre, la Stelvio Duecento Tributo, un’edizione limitata, rende omaggio al celebre passo alpino, mentre la gamma V85 si amplia con le versioni TT, TT Travel e Strada, progettate per i viaggiatori più esigenti.

Infine, Moto Guzzi presenta il programma Experience 2025, che propone avventure motociclistiche in tutto il mondo. La grande novità di quest’anno è l’Islanda, una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di scoperta e passione che caratterizza il motociclismo autentico.