Suzuki ha annunciato il tutto esaurito per il Trofeo Monomarca GSX-8R CUP 2025, un evento che promette emozioni e competizione ai massimi livelli. Dal 6 aprile, 32 piloti si sfideranno sui principali circuiti italiani, montando la Suzuki GSX-8R CUP, una moto ottimizzata per le gare grazie all’esclusivo Kit Trofeo.

Il calendario del trofeo

Il calendario della competizione è ricco di appuntamenti imperdibili. La stagione prenderà il via il 6 aprile presso il celebre Circuito di Misano Adriatico, dedicato a Marco Simoncelli, una location iconica per il motociclismo internazionale. Il secondo round è fissato per il 4 maggio a Magione, seguito dall’adrenalinica tappa del Mugello il 1° giugno. Il 6 luglio sarà la volta del Circuito di Modena, mentre il gran finale è in programma il 28 settembre a Varano. Il campionato promette gare entusiasmanti e colpi di scena fino all’ultima curva.

Il montepremi complessivo supera i 35.000 €, con premi Suzuki dedicati ai migliori piloti di ogni gara e ai più costanti durante l’intera stagione. Per ogni round, il primo classificato riceverà 700 euro, un set di pneumatici Pirelli e una coppa. Il secondo classificato otterrà 500 euro, uno pneumatico posteriore Pirelli e una coppa, mentre il terzo porterà a casa 250 euro, uno pneumatico anteriore Pirelli e una coppa. Inoltre, è previsto un premio Superpole per i piloti più veloci in qualifica.

Suzuki GSX-8R CUP, ricompense esclusive

A fine stagione, i primi dieci piloti della classifica generale saranno premiati con ricompense esclusive. Il vincitore avrà l’opportunità di partecipare come wild card alla prima tappa della MotoAmerica Twins Cup a Daytona, con un pacchetto che include moto pronta per la competizione, supporto tecnico e logistico, oltre a vitto e alloggio per due persone. Il secondo classificato riceverà uno scooter Suzuki Address 125 e un trofeo, mentre il terzo otterrà uno sconto di 1.200 euro sull’iscrizione al Trofeo 2026 e un trofeo. Dal quarto al decimo posto, sono previsti premi in denaro che variano da 800 a 200 euro.

La GSX-8R CUP 2025 si conferma un’occasione unica per i piloti di mettersi alla prova in un contesto competitivo e altamente professionale, con premi che valorizzano talento, costanza e velocità.