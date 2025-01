Il Motor Bike Expo 2025, appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote, aprirà le sue porte il 20 gennaio, promettendo emozioni e novità. Tra i protagonisti spicca Suzuki, che accoglierà i visitatori al padiglione 11 stand 7T con una gamma completa di modelli e innovazioni esclusive.

Tutte le novità Suzuki

La casa giapponese presenterà le nuove versioni della DRZ, disponibili in due varianti: la 4S, pensata per l’off-road, e la 4SM, ideale per chi ama l’asfalto e lo stile supermotard. Sarà possibile ammirare l’intera gamma 2025, arricchita da nuove colorazioni. Tra queste, spiccano la leggendaria Hayabusa in Nero Dallas, la GSX-S1000 in Blu Atene e la grintosa GSX-S1000GX in Rosso Madrid.

Un’area speciale sarà dedicata all’Hayabusa Italia No Limits Moto Club A.s.d, un punto di ritrovo per i possessori dell’iconica moto. Qui sarà esposta l’esclusiva Hayabusa Web Edition Nr.1, il primo esemplare di terza generazione venduto in Italia nel 2021, un pezzo unico che attirerà l’attenzione degli appassionati.

Lo stand Suzuki ospiterà anche una sezione racing, con le moto protagoniste del GSX_8R_Cup, il trofeo monomarca che animerà la stagione 2025. Accanto a queste, la compatta Suzuki Swift 8R, con una livrea speciale ispirata al trofeo, rappresenterà il legame tra il mondo delle due e delle quattro ruote.

Un tocco di innovazione

Non mancherà un tocco di innovazione: Suzuki presenterà il DF250 KURO, un motore fuoribordo da 250 cavalli con tecnologia drive by wire. Questo sistema garantisce un’esperienza di navigazione confortevole e performante, sottolineando la versatilità del marchio anche nel settore marino. Con un mix perfetto di tradizione, innovazione e passione, Suzuki si prepara a stupire il pubblico del Motor Bike Expo 2025, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama motociclistico e tecnologico. Il pubblico e gli appassionati non saranno delusi dalle tante novità, commerciali e tecniche, del colosso di Hamamatsu che sa come coinvolgere il pubblico.