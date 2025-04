Suzuki lancia due modelli di moto completamente nuovi per il 2024, ideati per soddisfare gli appassionati di Enduro e Supermotard: le Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM. Evoluzione rispettivamente delle DR-Z400S e DR-Z400SM degli anni 2000 e 2005, queste moto rinnovate combinano potenza, stabilità e tecnologie avanzate per adattarsi a ogni tipo di guida e terreno.

La DR-Z4S è progettata per chi ama l’avventura su percorsi misti e impegnativi. Dotata di cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore e sospensioni a lunga escursione, questa moto garantisce aderenza e stabilità sia su asfalto che su sterrato. L’assetto della DR-Z4S permette al pilota di affrontare percorsi sconnessi mantenendo un controllo costante, anche nelle condizioni più impegnative.

Il concept “Ready 4 anything” esprime al meglio la versatilità della Suzuki DR-Z4S, pensata per adattarsi perfettamente a chi desidera un mezzo per esplorare ambienti off-road e strade cittadine senza compromessi.

D’altro canto, la DR-Z4SM, con il suo slogan “Your streets. Your playground”, è una Supermotard focalizzata sulle performance su asfalto e circuiti cittadini. Con cerchi da 17” e una geometria che favorisce maneggevolezza e agilità, la DR-Z4SM offre una guida sportiva e dinamica su strada. Ideale per chi cerca l’adrenalina della pista anche in città, questa moto consente di affrontare curve e rettilinei con grande controllo e stabilità, sfruttando una posizione di guida studiata per velocità e reattività.

Sul fronte estetico, entrambe le moto sono caratterizzate da un design moderno e linee filanti che esaltano la loro natura sportiva. Le colorazioni disponibili rendono ciascun modello distintivo: la DR-Z4S è offerta nelle varianti Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM sfoggia il Grigio Los Angeles e il Bianco San Francisco.

Il motore di Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM

Entrambi i modelli sono alimentati da un motore monocilindrico a quattro tempi da 398 cc, che assicura potenza e una buona efficienza energetica. Con una configurazione DOHC e doppia candela, il motore è progettato per offrire una risposta all’acceleratore pronta, una combustione ottimale e un basso consumo.

La DR-Z4S consuma 28,4 km/l, mentre la DR-Z4SM raggiunge i 29,4 km/l. La trasmissione a cinque marce è accompagnata dal Suzuki Clutch Assist System, che rende più fluide le cambiate e assicura un’azione stabile anche nelle frenate decise.

Il cuore tecnologico delle nuove DR-Z4 è il Suzuki Intelligent Ride System, che mette a disposizione del pilota il Drive Mode Selector, con tre modalità di guida per adattarsi alle varie condizioni: Modalità A per una guida sportiva, Modalità B per un’erogazione più fluida, e Modalità C per superfici scivolose. Inoltre, il sistema di Traction Control e l’ABS disattivabile offrono sicurezza e controllo in ogni contesto.

I prezzi

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025, le due attesissime monocilindriche, debuttano ad un prezzo di 9.700 euro.