Nolan introduce una rivoluzione cromatica nel mondo dei caschi con il lancio del nuovo colore esclusivo: il Rosso Viscerale. Questa tonalità distintiva segna la nuova collezione 2025 del rinomato marchio italiano, unendo tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

Il Rosso Viscerale, risultato di un’intensa ricerca e sviluppo, si caratterizza per una combinazione unica di pigmenti e riflessi perlati che donano al colore una profondità senza precedenti. Grazie a sofisticati processi di stratificazione, la finitura garantisce una durata eccezionale e una luminosità straordinaria.

Tra i modelli di punta della collezione emergono il versatile N40-5, dotato dell’innovativo sistema Clima Comfort per un comfort ottimale in qualsiasi condizione atmosferica, e il N21 Visor, progettato per la mobilità urbana grazie alla sua ampia visiera. Entrambi i caschi sono realizzati con calotta in Lexan, sinonimo di leggerezza e resistenza.

Per gli appassionati dello stile classico, il Rosso Viscerale è disponibile anche in una variante tradizionale sul modello jet N21, che rappresenta un perfetto equilibrio tra design e funzionalità, contribuendo ulteriormente al prestigio del brand.

La collezione 2025 è una chiara testimonianza dell’impegno di Nolan nel promuovere l’eccellenza del Made in Italy, combinando sapientemente tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica. Gli interessati possono scoprire l’intera gamma sul sito ufficiale del marchio o presso i rivenditori autorizzati.