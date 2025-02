Ninja ZX-4R in versione A2 per i neopatentati: la casa giapponese Kawasaki amplia il suo pubblico con una variante da 48 CV, senza sacrificare la qualità costruttiva della moto full-power. La celebre sportiva dal motore tetracilindrico da 399 cc e testata a 16 valvole mantiene tutte le caratteristiche premium del modello originale. Nella versione standard, la Ninja ZX-4R eroga 80 CV a 14.500 giri/min grazie al sistema RamAir, mentre la configurazione limitata è stata progettata per rispettare i requisiti della patente A2, con una potenza contenuta a 48 CV. Nonostante la riduzione, il limitatore rimane posizionato oltre i 15.000 giri, preservando il carattere sportivo che contraddistingue il modello.

Il telaio in acciaio ad alta resistenza, combinato con le sospensioni Showa di ultima generazione, garantisce un’esperienza di guida eccezionale. L’impianto frenante è composto da dischi da 290 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, mentre i cerchi da 17 pollici montano pneumatici sportivi nelle misure 120/70 e 160/60, ideali per una guida dinamica e sicura.

Tra le dotazioni di tecnologia avanzata, spiccano il display LCD da 4,3", le luci full-LED e il cambio elettronico KQS, progettato per cambi di marcia rapidi e fluidi. Il prezzo parte da 9.475 euro per la versione standard, con un sovrapprezzo di circa 600 euro per il kit di limitazione A2 by Kawasaki.