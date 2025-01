La Vespa PX, simbolo senza tempo dello stile italiano, continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati, nonostante non sia più in produzione. Disponibile originariamente nelle cilindrate 125, 150 e 200 cm³, questo scooter è un terreno fertile per Vespa modifiche, specialmente per chi cerca prestazioni superiori in ambito sportivo. A tal proposito, la frizione Polini rappresenta una novità di rilievo, con il modello HT for Race progettato per garantire performance elevate e affidabilità impeccabile.

Un design innovativo

La Polini HT si distingue per una concezione rivoluzionaria rispetto alla frizione originale della Vespa PX. La sua struttura ribalta il funzionamento tradizionale: il mozzo interno, e non la campana esterna, è ora collegato all’albero motore. Questa scelta tecnica rappresenta un importante passo avanti nel panorama delle tecnologie per scooter.

Costruita con materiali di alta qualità, la campana è realizzata in alluminio, mentre il coperchio è ricavato dal pieno e dotato di un canale per la raccolta dell’olio. Lo spingidisco, montato su un cuscinetto assiale, garantisce un funzionamento fluido anche sotto carichi elevati. I dischi in alluminio a 8 denti offrono una superficie maggiorata, rendendo questa frizione ideale per gestire potenze superiori agli standard.

Adattabilità e opzioni

Uno dei punti di forza della frizione Polini HT for Race è la possibilità di regolare il carico molla, consentendo agli utenti di personalizzare la risposta della frizione secondo le proprie esigenze. Inoltre, Polini mette a disposizione una vasta scelta di ingranaggi primari con dentature differenti, sia a denti dritti che elicoidali, per ottimizzare i rapporti di trasmissione.

Le cinque versioni disponibili sono:

Codice 230.0530 – Z=24 denti dritti (primaria Polini)

Codice 230.0531 – Z=23 denti dritti (primaria Polini)

Codice 230.0532 – Z=22 denti dritti (primaria Polini)

Codice 230.0533 – Z=23 denti elicoidali (primaria originale)

Codice 230.0534 – Z=22 denti elicoidali (primaria originale)

Il prezzo, fissato a 328 euro per tutte le versioni, riflette l’elevata qualità e le prestazioni di questo componente.

Polini per Vespa: prodotto imperdibile

La frizione Polini HT for Race si conferma come una scelta imprescindibile per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della propria Vespa PX. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla possibilità di personalizzazione, è perfetta sia per l’uso quotidiano che per le competizioni, soddisfacendo le aspettative degli appassionati più esigenti.